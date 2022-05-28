快訊

新北警局前下水道工程驚傳工安意外 2工人意識不清送醫

華為余承東：新車「問界M7」將在6月底發表

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
華為常務董事余承東28日透露，最新車型M7將在6月底發表，預計7月底交付。（圖／取自大陸自媒體）
華為常務董事余承東28日透露，最新車型M7將在6月底發表，預計7月底交付。（圖／取自大陸自媒體）

華為新車又要來了。常務董事余承東28日透露，最新車型M7將在6月底發表，預計7月底交付，由於上海疫情延遲了2個月上市。

大陸自媒體「21財經」報導，余承東在28日的粵港澳大灣區車展上表示，M7為大型豪華SUV（運動型休旅車），目標是超越百萬豪車的舒適智慧體驗。

華為在去年底就曾宣布推出汽車，發表了全新的高端高端汽車品牌──AITO及其旗下首款車型問界M5，作為一款華為與金康賽力斯深度合作打造而來的產品，余承東也曾表示，AITO問界M5要用人民幣25萬元的價格，在外觀、設計及體驗上超過百萬豪車。

他強調，問界M5車款，華為提供了智慧座艙服務，由華為ID就能登入這輛車，實現個人專屬操作，並提供了HUAWEIDriveONE純電驅增程平台。

華為在2020年10月26日，針對是否造車的各種意見，向內部、外界做出「華為不造車」的明確表態。

對此，有大陸網友評論：「這麼深度地參與，還說只是不造車，應該還是要繞開此前華為內部明令的『不造車原則』」

余承東 萬豪 高端

延伸閱讀

將與新世代XC90一同生產　全新Polestar 3純電豪華休旅宣布10月發表

華為推MateBook 16s等多款筆電 台灣暫時看不到

華為舉辦MateBook新品發佈會 推出全球首款 i9-12900H EVO認証筆記本

華為P50 5G通信殼上架 「4G秒變5G」售價3500元

相關新聞

「越南製造」超越「中國製造」？陸商務部專家：是外延

中國大陸製造中心在珠三角，但2022年第一季數據顯示，深圳的進出口數據已經被越南超越。對此，大陸商務部專家強調，兩者不具...

上海復工復產 5月前3周總用電量恢復近8成

在上海疫情趨緩之餘，面對近期外地再返滬傳出卡關問題，上海市官方27日表示，對於不同地區來滬返滬人員都有清楚的防疫規定，強...

疫情封控… 中國工業企業利潤下滑 資金缺口擴大

中國國家統計局發布最新數據顯示，今年4月中國工業企業利潤較去年同期下降8.5%，這是2020年4月以來的最差表現，其中受...

蘋果產業鏈轉進越南設廠

在全球疫情催化下，蘋果對產業鏈布局的思路正在發生變化，目前大陸蘋果供應鏈公司在越南投資設廠，就有立訊精密、歌爾股份、藍思...

陸穩居蘋果最重要供應鏈基地

儘管蘋果全球產業鏈布局風向在變化，但大陸依舊是最重要的供應鏈基地。市場研究機構Counterpoint Research...

小鵬汽車毛利率 同業墊底

坐穩蔚小理交付頭把交椅的小鵬汽車近日可謂逢多事之秋。首先第1季虧損創上市來單季新高，在生產上缺晶片、少電，儘管交付量高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。