華為余承東：新車「問界M7」將在6月底發表
華為新車又要來了。常務董事余承東28日透露，最新車型M7將在6月底發表，預計7月底交付，由於上海疫情延遲了2個月上市。
大陸自媒體「21財經」報導，余承東在28日的粵港澳大灣區車展上表示，M7為大型豪華SUV（運動型休旅車），目標是超越百萬豪車的舒適智慧體驗。
華為在去年底就曾宣布推出汽車，發表了全新的高端高端汽車品牌──AITO及其旗下首款車型問界M5，作為一款華為與金康賽力斯深度合作打造而來的產品，余承東也曾表示，AITO問界M5要用人民幣25萬元的價格，在外觀、設計及體驗上超過百萬豪車。
他強調，問界M5車款，華為提供了智慧座艙服務，由華為ID就能登入這輛車，實現個人專屬操作，並提供了HUAWEIDriveONE純電驅增程平台。
華為在2020年10月26日，針對是否造車的各種意見，向內部、外界做出「華為不造車」的明確表態。
對此，有大陸網友評論：「這麼深度地參與，還說只是不造車，應該還是要繞開此前華為內部明令的『不造車原則』」
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