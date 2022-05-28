傳劉建超將出任國新辦主任 樂玉成已轉任廣電總局

中共人事再有異動，原先被視為下屆中共外長大熱門的副外長樂玉成和中共中央外事辦副主任劉建超，日前樂玉成傳出已轉任大陸廣電總局副局長，而劉建超也傳出可能出任大陸國新辦主任。

據星島網報導，大陸廣電總局官網「總局領導」一欄，顯示出中共副外長樂玉成已經擔任總局副局長，樂玉成是中共外交部著名的「俄國通」，不過報導引述消息指出，他調離外交部與俄烏戰爭無關。

不過，在消息披露後，28日晚間大陸廣電總局官網已將樂玉成名字撤下，原因尚不明。

另據港媒南華早報引述消息人士指出，中共中央外事工作委員會辦公室副主任劉建超很可能將被提拔為大陸國務院新聞辦公室主任，同時現任國新辦徐麟則預計將被任命為大陸國家廣播電視總局局長，負責監督中國大陸的電視和廣播電台。

公開資料顯示，1964年生、現年58歲的劉建超曾任中共駐菲律賓大使、駐印尼大使，也擔任過外交部新聞司司長、預防腐敗局副局長、浙江省委常委、紀委書記，2018年起任中共中央外事辦副主任。

樂玉成則生於1963年，曾長期在中共駐俄使館工作，也擔任過外交部政策研究司司長、政策規劃司司長、中共駐哈薩克大使、駐印度大使等，並也擔任國中共中央外事辦副主任，2018年起任中共外交部副部長，並且在其中排名第一，目前名字仍在官網上。

另據天津日報28日報導，中共中央批准張工任天津市委委員、常委、副書記，料將接任天津市長，張工生於1961年8月，此前任北京副市長，2020年7月起認大陸市場監督管理總局黨組書記、局長。