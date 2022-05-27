重磅！大陸將推動保障性租賃住房試點發行REITs

大陸證監會辦公廳與國家發展改革委辦公廳27日發布政策，將推動保障性租賃住房試點發行REITs業務。

據大陸證監會網站消息，證監會辦公廳與國家發展改革委辦公廳聯合發布「關於規範做好保障性租賃住房試點發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）有關工作的通知」（簡稱通知），指出推動REITs業務助力盤活存量資產，拓寬保障性租賃住房建設的權益型資金來源，促進房地產市場平穩健康發展。

「通知」嚴格落實房地產市場調控政策，在發起主體、回收資金用途等方面構建了有效的隔離機制，壓實參與機構責任，切實防範REITs回收資金違規流入商品住宅和商業地產開發領域。

「通知」一方面明確發起主體應當為開展保障性租賃住房業務的獨立法人，另一方面強調了回收資金用途的嚴格閉環管理機制，確保淨回收資金優先用於新的保障性租賃住房項目建設，或用於其他基礎設施補短板重點領域。同時，「通知」壓實機構主體責任，要求發起人的控股股東、實際控制人不得挪用回收資金。

「通知」稱，將加強溝通合作，大陸證監會和國家發展改革委將指導滬深證券交易所、證監局和地方發展改革委做好推薦、審核和日常監管工作。

大陸房地產市場慘淡，多地紛紛鬆綁房地產調控措施，以讓市場回溫恢復正軌。澎湃新聞報導，多地將執行多年的限購、限售政策進行優化調整。

據不完全統計，今年5月以來，包括河北唐山、黑龍江哈爾濱、浙江杭州、浙江湖州、山東濟南、安徽六安、江蘇常州、浙江嘉興、武漢經開區、遼寧大連、遼寧瀋陽、廣東東莞、安徽合肥、江蘇南京、江蘇蘇州、江蘇泰州、江蘇句容、浙江金華、福建三明、江蘇徐州等20多個城市頒布房市新政，直接放開或調整限購及限售政策。