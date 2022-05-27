快訊

郭彥均臉書發言遭出征刪文道歉 網：台灣社會是不是病了？

疫情肆虐兩年多為何仍無法控制？ 專家曝3原因：期待總落空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

野村：陸現在恐面臨高達27兆的預算資金缺口

聯合報／ 記者林汪靜／即時報導
野村指出，大陸政府預算資金缺口可能高達人民幣6兆元。（圖／取自美聯社）
野村指出，大陸政府預算資金缺口可能高達人民幣6兆元。（圖／取自美聯社）

野村控股的經濟學家近日表示，中國大陸各地爆發疫情，以及各城市長時間封控抗疫，導致政府預算資金缺口不斷擴大，恐怕高達人民幣6兆元（約新台幣27兆元）。

據彭博社報導，以陸挺為首的野村經濟學家在26日的報告中指出，儘管經濟減速情況惡化等，北京仍然不太可能大幅擴大已有的支出計畫，這是因為政府現在面臨約人民幣6兆元的巨大資金缺口，如果想要落實「已經相當積極」的財政政策，就必須加以填補。

上述經濟學家預計，「北京將利用各種手段和管道」來籌集資金，可能的選擇包括特別主權債券、政策性銀行加大貸款，以及允許地方政府融資平台借入更多資金。他們補充，新刺激措施很多「只會用於填補資金缺口」。

野村分析師認為，中國大陸今年的預算總額，包括年度預算中列明的部分，加上增值稅退稅和去年未用完的地方政府專項債券募集資金將大增16%，達到人民幣41兆元以上，這將遠高於去年的下降2%和2020年的增長11%。

他們說，北京在3月初公布年度預算時，大大高估了財政收入和土地出讓收入，疫情頻發也推高了預算。「北京現在擔心的是，可能沒有足夠的資金來支持計畫支出增長16%。」

新加坡「聯合早報」指出，中國大陸政府財政狀況在4月分惡化，這期間為了落實疫情動態清零政策財政支出上升，再加上政府向納稅人退稅來幫助企業應對疫情衝擊影響，又導致收入大降。外界已經呼籲加大財政刺激力度，例如，發行更多國債。

今年前4月，大陸財政收入，主要是稅費收入年降4.8%，為人民幣7.4兆元；教育和醫療等領域的一般性支出增長5.9%，為人民幣8.1兆元。據大陸財政部數據顯示，前4月，政府基金收入，主要是出售土地所得年降近28%，而這個類別的支出增長35%。

人民幣 北京 疫情

延伸閱讀

北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制

北京傳出因疫情延誤急救 官方回應要查

觀察站／布林肯對北京硬中帶軟 緊抓國際聯盟

國人一出生就負債26.4萬 民眾黨批政府大撒幣債留子孫

相關新聞

滴滴美股除牌 傳一汽入股

大陸網約車龍頭滴滴出行，赴美上市隨即在大陸網路數據安全監管壓力下退市，彭博引述知情人士透露，大陸國企中國第一汽車集團正在...

大學畢業生遭中國聯通取消錄取 只因年齡超過24歲

大陸廣東河源一名應屆畢業生，去年秋招曾與電信公司中國聯通河源分公司簽訂「三方協議」，最近卻被告知因年齡超過24歲需要解約...

重磅！大陸將推動保障性租賃住房試點發行REITs

大陸證監會辦公廳與國家發展改革委辦公廳27日發布政策，將推動保障性租賃住房試點發行REITs業務。

野村：陸現在恐面臨高達27兆的預算資金缺口

野村控股的經濟學家近日表示，中國大陸各地爆發疫情，以及各城市長時間封控抗疫，導致政府預算資金缺口不斷擴大，恐怕高達人民幣...

陸駐美大使：中美航班馬上將增加 將進口更多農產品

大陸駐美大使秦剛26日在美國印第安那州表示，疫情影響大陸跟美國人員往來，但現在形勢正在好轉。過去數天，大陸感染病例穩步下...

港疫情穩 迪士尼樂園急招600人 月薪1.8萬還有津貼

香港疫情回穩，市民又開始娛樂活動，香港迪士尼樂園將在下月9日及10日舉辦現場及線上招聘會，招聘600名員工，初級員工月薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。