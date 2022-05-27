滴滴美股除牌 傳一汽入股

大陸網約車龍頭滴滴出行，赴美上市隨即在大陸網路數據安全監管壓力下退市，彭博引述知情人士透露，大陸國企中國第一汽車集團正在考慮收購滴滴出行，成為最大股東。一汽承諾會幫助滴滴解決數據安全相關問題，為香港上市鋪路。

滴滴出行23日召開臨時股東大會，表決自願除牌，並公告確認自美股退市。

據退市程序，滴滴稱6月2日向美國證交會（SEC）提交申請從紐約證券交易所退市，預計會在提交後10日，也就是6月12日退市生效。

滴滴除牌後，由於未能達到大陸監管機構有關全面整改處理用戶敏感數據的系統要求，原本轉戰香港掛牌，目前暫停上市的籌備工作。

AI財經社報導，一汽跟滴滴早有合作，一汽在2019年7月曾與滴滴就網約車開放平台合作簽約。一汽運營的網約車服務等第三方服務商將接入滴滴網約車開放平台，用戶也可以在滴滴出行App一鍵呼叫不同平台車輛。

彭博報導，一汽已經與滴滴的高管接觸，承諾會幫助滴滴解決數據安全相關的問題，但知情人士指，討論尚處於初步階段。