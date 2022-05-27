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共軍明起將於南海軍演 位在海南島西南、東南兩側
共軍傳出又要在南海進行軍事演練，時間在5月28日以及5月30日至6月1日，地點在南海「特定海域」。
大陸海南海事局官網5月26日先後發布來自三亞海事局和海南清瀾海事局的航行警告指出，演習將從28日早上8時至當天下午1時，以及5月30日早上6時至6月1日傍晚6時30分，在南海特定海域展開。此前有媒體披露5月19日共軍在南海進行四天的演習，地點在海南島東南方海域。
據大陸海事局官網的通報所標註的地點，5月28日演習區域位於海南三亞市西南方約40公里處，呈現一個方形區塊；5月30日至6月1日演習區域則位於海南島東南側，陵水縣以東約10公里處，同樣是方形區塊。
而據微信公眾號「南部戰區」5月18日發布的消息，指出5月中旬共軍南部戰區艦艇編隊「轉換多個海區」、連續數日開展「多課目實戰化訓練」，重點係「瞄準水面艦艇編隊防禦的重難點問題展開」，並且進行「實彈抗擊」。
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