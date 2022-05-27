陸新能源汽車 市場滲透率逾25%

中國信息通信研究院25日發布的2022年4月新能源汽車行業運行數據報告顯示，中國大陸新能源汽車市場4月滲透率達到25.3%，對汽車行業整體貢獻不斷增強。

中新社報導，報告稱，4月，相較於汽車整體產銷同比分別下降46.1%和47.6%，新能源汽車產銷兩端同比均取得40%以上的增長實屬不易，當月市場滲透率達到25.3%。數據顯示，4月插電式混動汽車保持較快增長，產銷分別完成6.9萬輛和6.8萬輛，同比分別增長1.04倍和94%，產銷增速雖有所放緩，仍保持近100%的較高水平。

近日，中國大陸發布穩定經濟的33條措施，提出放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣。同時，提出穩定產業鏈供應鏈，保障貨運通暢的措施。

報告認為，4月中下旬，受疫情影響停產的特斯拉、上汽等整車企業及相關配套供應企業陸續復工復產，隨著物流及供應鏈逐步通暢，新能源汽車產銷有望實現穩步回升。