鳳凰山600年茶香 引星巴克「三上山」

北緯23.92°線，穿過中國大陸東南沿海一片蔥蘢的山地—潮州鳳凰山，這裡光熱充足、水汽充沛，出產的鳳凰單叢茶素有「茶中香水」美譽。

新華社報導，鳳凰山是中國大陸一個典型茶區，這裡的單叢茶屬於烏龍茶系，茶湯獨具天然花香。「茶中沒有添加任何香料，都是葉子本來的香氣。能否固定香味，關鍵在『做青』這道工序，就像青菜一炒就有香氣一樣。」茶商柯澤龍說。1350公尺，這是鳳凰山海拔最高的產茶區，柯澤龍的茶園就在這裡。

44歲柯澤龍是家族第16代守山人，也是第五代茶商。早在79年前，他的太爺爺就擔著茶葉下南洋，第一次見識到海外的市場，後來他的爺爺也跟著往海外開茶行。到他這一代，外商已經會主動上門談合作。

柯澤龍印象最深的是星巴克的「三上山」。2010年，星巴克團隊上山考察，只在茶園走了一遍，沒說話就走了；第二年，他們又來了，蹲在茶園裏跟採茶工一個勁聊天。連續兩年考察卻閉口不談合作，讓柯澤龍的父親大失所望，但外貿專業出身的柯澤龍卻斷言，如果第三年他們還來，就一定會買茶。「果不其然，第三年他們來了，跟我們簽下了每年1千公斤茶葉的採購合同。」柯澤龍說。

中國大陸有著全世界面積最大的茶園，在鳳凰山，人們能「品味」的歷史，有600多年。海拔950多公尺的一片坡地上，4千多棵百年以上樹齡的古茶樹錯落排列，其中最早的一棵有600年。「這裡是國內少有的還能品味600年前茶香的地方，也是鳳凰單叢茶的根。」老師傅林安榮說，今年氣候較為溫暖、雨水充沛，這棵古茶樹長勢喜人，往年只能製成約13斤毛茶葉，今年採摘產量創新高，製成約15斤毛茶葉。

2021年10月16日，這批鳳凰單叢茶茶種搭載神舟十三號載人飛船上太空，183天後回到地面。「這是中國目前駐留太空時間最長的茶種。」大陸植物航天育種工程技術研究中心主任陳志強說，這批茶種返地後經過專門培育和篩選，有望形成有明顯優勢的鳳凰單叢新品種。