兩岸大數據術語辭典將出版

「2022中國國際大數據產業博覽會」26日在線上舉行，「海峽兩岸大數據百科術語辭典」也在當天發布，該書是首部全面系統研究大數據標準術語的海峽兩岸對照工具書。

中新社報導，「海峽兩岸大數據百科術語辭典」是以「數典」「大數據百科術語辭典」為基礎，兼顧海峽兩岸科技名詞規範的大數據術語對照工具書。目前進度已完成全部研編，即將付梓出版。

兩岸大數據術語辭典著眼全球大數據領域發展，匯聚數百位科技專家和學術精英的集體智慧、融合現代科學和中華文化的新理念，提出了涵蓋大數據基礎、大數據戰略、大數據技術、大數據經濟、大數據金融、大數據治理、大數據標準、大數據安全和大數據法律在內的九個方面的術語架構，形成了統一規範、符合通用規則的學術話語體系和術語標準體系。

該辭典在編纂過程中突出了基礎性、通用性和實用性，以廣泛收錄全球通用的大數據概念為主，適當收錄一些海峽兩岸各自特有的術語名詞，反映兩岸科技名詞的差異。為便於兩岸讀者使用，對於兩岸不同的通用字形採取了分別呈現的形式，對照形式呈現大陸名、台灣名與英文名。

該辭典的研究契合兩岸科學技術發展的現實需求，為兩岸在科技、教育、文化、經貿等領域的交流合作提供了對照性詞彙，將加強兩岸乃至全球華語地區科技界人士的互動交流，協同科學認知，增進文化認同，為科學、文化等各領域的交流合作架起橋梁。

中國全國科學技術名詞審定委員會認為，「海峽兩岸大數據百科術語辭典」的問世，有利於推動海峽兩岸科技名詞交流、對照和統一工作，有利於促進中華文化傳承、兩岸科技交流。