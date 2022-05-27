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陸數位競爭力 連3年居G20亞軍

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

26日發布的「大數據藍皮書：中國大數據發展報告No.6」顯示，2021年中國數字（台灣稱為數位）競爭力指數位居G20國家第二，北京、上海、深圳數字競爭力得分三年排名呈逐漸上升趨勢。

藍皮書提出的數字中國指數（群）自2017年面世以來，採集了517個指標，累計萬餘條數據。

本年度的數字中國指數測評，在原有相關研究基礎上創新性構建六大指數，對大數據各領域發展進行綜合評估。

數字競爭力方面，藍皮書指出，2019年至2021年，中國大陸連續三年位居G20國家數字競爭力總排名第二名。 從全球22個重要城市數字競爭力指數得分排名變化趨勢來看，北京、上海、深圳數字競爭力得分三年排名呈逐漸上升趨勢。

數字經濟方面，藍皮書指出，中國大陸省域數字經濟發展呈現出「1+5+N」總體格局。其中，「1」是廣東省一枝獨秀，占據全面引領地位；「5」是北京、浙江、上海、山東、江蘇五省（市）競相發展，各顯優勢和特點；「N」代表數字經濟發展總體水平低於上述6省（市）的其他地區。

數字法治方面，藍皮書認為，中國大陸數字法治已形成全面競相發展的格局。其中，廣東、江蘇、北京、浙江、貴州等地區位列數字法治建設第一梯隊。

數字安全方面，中國大陸內部基本形成「一超六強」格局。其中，北京遙遙領先，上海、廣東、江蘇、湖北、四川、浙江分列第2到第7位。

數字政府建設方面，中國大陸東部整體強於中部和西部。西部的貴州、四川等省分加碼數字政府建設布局，憑借後發優勢，正在迎頭追趕領先省分。

此外，數字社會方面，中國大陸的東部地區整體向好，西部部分地區發展勢頭強勁。

中國大數據發展報告作為中國大陸首套大數據產業藍皮書，在2017年首次編撰出版，至2022年已經連續出版6册。

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