扛下9省市能源需求 山西保障近5千萬噸煤炭

全球能源短缺之下，大陸能源大省山西再次承擔保供重任。從4月至12月底，山西將保障廣東、浙江、福建等9個省市區的煤炭需求，總量約4770萬噸。

根據中新社報導，近年來，中國大陸煤炭產能逐漸向晉、陝、蒙3省區集中。由此，山西成為煤炭保供主力之一。5月25日，山西省省長藍佛安主持召開會議，煤炭增產保供成為了重要議題之一。

山西省能源局指出，借助去年煤炭保供形成的經驗，今年的煤炭供應總體平穩有序。其間，山西省能源局搭建平台，山西5大煤企和各省分下游用戶簽訂煤炭中長期合同（簡稱「煤炭中長協」），有序保供。

隨著氣溫升高，用電高峰即將臨近。中國大陸明確保障煤電正常供應，杜絕往年各地「拉閘限電」現象再次發生。山西將在確保安全的前提下，加快煤礦產能核增、產能置換等，持續釋放煤炭先進產能。

作為山西最大煤企，晉能控股集團按照「抓大礦、帶中礦、連小礦」策略，確保開足馬力生產。晉能集團表示，正對符合技改條件的207個項目進行流程診斷。待13個技改提能項目完成後，每年可淨增煤炭生產能力1800多萬噸。