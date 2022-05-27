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寧夏枸杞產值突破千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第五屆枸杞產業博覽會新聞發布會26日披露，「中國枸杞之鄉」寧夏的枸杞產業綜合產值已突破250億元人民幣（約千億台幣）。

中新社報導，寧夏是枸杞道地產區，寧夏枸杞是「中國藥典」唯一明確可入藥的枸杞基源植物。據介紹，截至2021年底，寧夏枸杞面積達43萬畝，基地標準化率80%，良種使用率達95%，鮮果產量達到30萬噸，鮮果加工轉化率達到28%，精深加工產品達10大類90餘種。

寧夏林草局副局長王自新在發布會上指出，近年來，寧夏現代枸杞產業駛入了高質量發展的快車道，組建中國大陸首家枸杞研究院並正式運營，獲批籌建中國大陸首家國家枸杞產品質量檢驗檢測中心，國家級中寧枸杞市場啟動建設。此外，「寧夏枸杞」也成為中國大陸第一個以省域名稱註册成功的地理標誌證明商標，結束了寧夏枸杞「只有名氣、沒有商標」的歷史。

另據介紹，第五屆枸杞產業博覽會將於6月22日至6月24日在寧夏中衛市中寧縣舉行。本屆博覽會主題為「杞福天下共享健康」，採用「線上+線下」相結合，以線上為主的辦會模式，並增加國際版塊內容。

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