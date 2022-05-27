跳出灑幣怪圈 浙江拚精準留才

近年，中國大陸各地搶人大戰中，浙江省縣市區則一直將「不差錢」引才，作為吸引海外高端人才政策的主推點。但隨著「引人容易留人難」的情況多次發生，近年來，浙江各地縣市區積極探索，以立體式舉措精準留才。

中新社報導，以浙江省紹興市柯橋區為例，該區連續多年入選中國大陸經濟十強縣（區），擁有亞洲最大的布匹集散中心—中國輕紡城。該區給予人才項目啟動資金從2011年最高500萬元（人民幣，下同）增加到2022年最高2000萬元，雖然扶持資金扶搖直上，但與不少人才項目發展需求相比仍存在差距。

為何出現這種現象？柯橋區委組織部相關負責人坦言，「扶上馬」還需「送一程」。以該區引進的高層次人才創業項目為例，初創項目技術門檻高、培育成本更大，僅依靠政府扶植遠遠不够，更需要市場、人才、融資多個層面的支持。

相對於一、二線城市，縣域雖能給予啟動資金，但其他配套仍存在短板。高端人才的項目落地運作需招募各類人才，但在縣域人才儲備中，一些高精尖項目存在專業人才稀缺的情況。

「頂尖人才所帶來的項目往往具高回報與高風險共生的特點，孵化成長階段可以說九死一生，一旦產業化回報率極高。」紹興金柯橋科技城管委會副主任馬律軍說，在推進研發項目的前三年，需搭建好各類平台支持。尤其要加快創新創業平台建設，完善人才園區軟硬件配套，建設研發實驗樓和公共研發平台，引進高端成熟的第三方運營管理團隊，形成精準、高效、完備的運營體制機制。

為破解縣域內缺乏優秀的人力資源支撐項目的窘境，浙江各地縣域熱衷與高校院所合作，建設「區域引才共同體」、「人才飛地」等，充分對接、挖掘知名高校、科研院所資源，爭取與集聚區合作建立分院、分所等分支平台，增強縣域綜合科研實力。

柯橋區委人才辦專職副主任沈國華表示，當前縣域想要留住高精尖人才，必須保障三個「度」：政策保障要有「準度」，資金保障要有「深度」，生活保障要有「溫度」。