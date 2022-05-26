經濟疲軟！大陸鋼廠庫存創兩年多新高 鋼價震盪下跌

據財新網報導，由於需求疲弱，大陸鋼價已跌至低檔。26日盤中，螺紋鋼期貨10月主力合約報每噸人民幣4,505元，接近年初價格低點，較4月價格高點每噸下降近人民幣700元，降幅約13%；熱軋卷板期貨10月主力合約報每噸人民幣4,632元，較4月高點下跌近800元，降幅更超過14%。

中國鋼鐵工業協會的數據顯示，5月中旬，大陸重點鋼企鋼材庫存量1,997.74萬噸，較年初大增76.8%，和去年同期相比也增加36.5％。

財新網指出，這一庫存水平不僅是今年以來的高點，也創下2020年3月上旬以來的新高。新冠疫情爆發之初，2020年3月上旬，大陸重點鋼企庫存量曾高達2,140.87萬噸。

報導稱，面對市場需求疲弱，鋼廠已開始降價出貨。南華期貨黑色分析師李春陽表示，「二季度消費旺季已過大半，鋼材需求依舊看不到任何起色，後續暫時也看不到加速去庫存的預期」。

市場需求減少主要來自房地產市場的不景氣。一名北京地區鋼貿企業負責人告訴財新網，廣泛用於建築工程的螺紋鋼往年平均周消費量約350萬噸，但目前市場需求僅約300萬噸，約減少14%。

這名負責人表示，其下游客戶主要是房地產項目公司，當前客戶在融資、銷售上均存在困難，新增項目寥寥無幾。「即使有存量項目，因疫情防控導致人員流動性下降，工人到不了項目上，就算能開工，進度也不快」。

大宗商品物流服務商「浙江中拓」行情研究負責人李曉東指出，今年大陸房地產銷售改善仍將緩慢。首套房剛性需求過去多年已被透支，未來兩年通過刺激回補的難度較大。

分行業看，大陸鋼材需求中，地產約占39%，基建約占16%。另，機械行業占比約18%，汽車行業需求占比8%；家電、造船占比約2%。

財新網指出，隨著經濟下滑壓力加大，基建作為當前大陸「穩投資」的重點，在鋼材各需求中增長確定性最強。中金公司預計，今年全年大陸基建投資增速可能達到8%，若配套社會資金有較大幅度放鬆，不排除增速接近10%，將遠高於去年0.2%的增速。

不過，上海鋼聯資訊總監徐向春認為，基建需求增長依然難以彌補房地產的下滑。「即便基建需求增長了10%，如果地產僅保持了零增長，那麼對於鋼材需求的拖累，仍會大於基建高增長的貢獻」。

徐向春預計，總體來看，今年中國大陸鋼材需求將呈現「前低後高」的局面，下半年鋼材需求比上半年增長約10%，但全年鋼材需求仍將衰退2％~3%。