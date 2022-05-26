快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

董明珠承諾格力絕不裁員 寧可降工資也不裁

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
格力電器董事長董明珠（左2）表示，格力無論在任何困難的情況下，都絕不裁員。Tech星球
格力電器董事長董明珠（左2）表示，格力無論在任何困難的情況下，都絕不裁員。Tech星球

大陸空調龍頭格力電器董事長董明珠，26日在抖音帳號發布影片表示，最近在網路上看到裁員的現象頻頻發生，自己就給格力員工一個承諾，格力無論在任何困難的情況下，都絕不裁員。

快科技報導，董明珠指出，如果說一定到了非常困難的地步，寧可降一點工資也不裁員，要讓每一個人都能有一個最簡單、最可靠的保障。

其實早在2020年董明珠出席一場論壇時，她就曾表示，雖然格力第1季收入少了人民幣300個億，但即使格力再困難也不會裁員。

新浪財經報導，董明珠當時說：「哪怕每個人少拿一點也不能裁員。因為他們一旦再去找一個工作，在當下這種情況下，找工作更難。」

董明珠同時表示，當前的困難對於格力來講也有好的一面，尤其目前擁有9萬員工，基本上是80後、90後，他們從出生到今天，幾乎沒有經歷過任何磨難，許多人不關注別人，只關注自己，「但這次疫情我們看到很多年輕人突然改變自己，突然意識到自己的社會責任。」

她說：「這是一個很好的改變，對格力電器來說損失人民幣300億不重要，讓更多人認識到自己的責任，我覺得更有價值。」

AI財經社報導，大陸互聯網大廠近期裁員的消息頻傳，包括B站、京東、知乎、騰訊、阿里巴巴等知名公司，幾乎所有一線大廠都有涉及都相繼被曝出裁員消息，這些公司也都回應是正常業務調整、業務板塊的正常優化，裁員比例不如傳聞誇張，

甚至一封名為「畢業須知」的京東裁員信，3月在社交平臺上流傳，開頭還寫有「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴！」字樣，

董明珠 人民幣

延伸閱讀

疫情衝擊… 知乎裁員30% 周五通知周一走人

「薪」酸…彰化墊底 台中不如苗栗

比三星低...台積電被刷爆負評「剩2.9顆星」 國外工程師哀怨這樣說

港星陳浩民夫婦秀廚藝「吃小龍蝦只吸中間味道」　網怒轟浪費

相關新聞

傳李克強示警：中國經濟有「跌出合理區間」危險

大陸國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，陸媒估計大陸全國與會官員人數超過10萬，規模之大歷來罕見。香港...

大陸持續「清零」 海基會顧問示警台商投資風險

面對中國大陸防疫政策堅持「清零」，持續對經濟、社會帶來衝擊，海基會近日舉行兩場顧問會議，示警在內外情勢變化下，中國大陸的...

董明珠承諾格力絕不裁員 寧可降工資也不裁

大陸空調龍頭格力電器董事長董明珠，26日在抖音帳號發布影片表示，最近在網路上看到裁員的現象頻頻發生，自己就給格力員工一個...

雙雙大跌 人民幣對美元在岸、離岸分別跌破6.75、6.77

在經過上周的升值後，人民幣對美元匯率再度遭遇大幅下跌。26日，人民幣對美元在岸匯率以6.6908開盤後，盤中最低至6.7...

疫情衝擊… 知乎裁員30% 周五通知周一走人

中國最大問答網站「知乎」傳出大規模裁員，覆蓋技術、商業化、教育和社區等多項業務。有被裁員工透露，上周五（20日）接到裁員通知，周一（23日）已不須上班。消息指，根據部分團隊被裁人數占比，多名知乎員工估算，本輪裁員規模在20%至30%之間，覆蓋技術、商業化、教育和社區等多項業務。

疫情衝擊陸對客運航班公司財政補貼 每小時最高逾10萬

大陸頒布政策，對國內運輸航空公司經營的國內客運航班實施階段性財政補貼，原則上當每周內日均國內客運航班量低於或等於4500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。