董明珠承諾格力絕不裁員 寧可降工資也不裁

大陸空調龍頭格力電器董事長董明珠，26日在抖音帳號發布影片表示，最近在網路上看到裁員的現象頻頻發生，自己就給格力員工一個承諾，格力無論在任何困難的情況下，都絕不裁員。

快科技報導，董明珠指出，如果說一定到了非常困難的地步，寧可降一點工資也不裁員，要讓每一個人都能有一個最簡單、最可靠的保障。

其實早在2020年董明珠出席一場論壇時，她就曾表示，雖然格力第1季收入少了人民幣300個億，但即使格力再困難也不會裁員。

新浪財經報導，董明珠當時說：「哪怕每個人少拿一點也不能裁員。因為他們一旦再去找一個工作，在當下這種情況下，找工作更難。」

董明珠同時表示，當前的困難對於格力來講也有好的一面，尤其目前擁有9萬員工，基本上是80後、90後，他們從出生到今天，幾乎沒有經歷過任何磨難，許多人不關注別人，只關注自己，「但這次疫情我們看到很多年輕人突然改變自己，突然意識到自己的社會責任。」

她說：「這是一個很好的改變，對格力電器來說損失人民幣300億不重要，讓更多人認識到自己的責任，我覺得更有價值。」

AI財經社報導，大陸互聯網大廠近期裁員的消息頻傳，包括B站、京東、知乎、騰訊、阿里巴巴等知名公司，幾乎所有一線大廠都有涉及都相繼被曝出裁員消息，這些公司也都回應是正常業務調整、業務板塊的正常優化，裁員比例不如傳聞誇張，

甚至一封名為「畢業須知」的京東裁員信，3月在社交平臺上流傳，開頭還寫有「畢業快樂！恭喜您從京東順利畢業！感謝一路相伴！」字樣，