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救經濟！深圳推出促消費30條新政 買車省4.5萬

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
深圳推出30條促消費新政，買車最高可享1萬人民幣補貼。（觀察者網）
深圳推出30條促消費新政，買車最高可享1萬人民幣補貼。（觀察者網）

為救經濟，深圳推出促進消費30條新政，其中買車最高可補貼1萬人民幣（約4.5萬台幣）。

深圳市政府網站5月26日消息，深圳市發佈「關於促進消費持續恢復的若干措施」，全文共30條，涵蓋鼓勵汽車消費、擴大消費電子市場規模、推動家電消費、擴大信創產品市場規模、促進戶外文旅體消費、擴大大宗商品消費、安全有序恢復專業展會等方面。

其中提出，在汽車消費部分，支持個人消費者購買新能源汽車。對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過1萬元/台補貼。

在綠色節能家電促銷方面。組織家電生產、銷售企業推出惠民讓利活動，5-8月期間，對消費者購買符合條件的電視機、空調、冰箱、洗衣機、廚房家電、生活小家電等家用電器，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

同樣，對消費者購買符合條件的手機、電腦（含平板電腦）、耳機、音響、全屋智慧家電、智慧穿戴設備、消費級無人機、智慧家用機器人、智慧健身器材等產品，按照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

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