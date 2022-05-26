東莞供港蔬菜 綠色通道10分鐘通關

每天早上，新鮮蔬菜從大陸各地的蔬菜基地運達東莞潤豐國際蔬菜交易中心，經過清洗、加工、包裝、裝櫃，便可進入東莞供港蔬菜監管中心的查檢綠色通道，10分鐘即可完成檢查、施封等海關流程。

中新社報導，根據大陸海關總署廣東分署消息，近日，海關總署發布促進外貿保穩提質的十條措施，廣東省內海關針對鮮活易腐農食產品進出口設立優先查檢和預約查檢的綠色通道，保障農食產品安全供應港澳地區。

據大陸海關總署廣東分署稽查工作處副處長張濤介紹，納入適用範圍的農食生鮮產品，海關在接到企業提出的優先查檢申請後，對其優先開展檢驗、檢疫等工作。同時，海關設立並公開屬地查檢預約電話，即使在節假日期間也能做到「隨報隨檢，即檢即放」。

據了解，目前廣東省內海關共對147家供港澳蔬菜種植基地和生產加工企業進行屬地管理。其中東莞海關每日驗放新鮮蔬菜超過600噸，布吉海關日均監管供港蔬菜1800噸、水果500噸。

廣東潤豐農業發展集團有限公司董事長翟志堅表示，有了海關查檢綠色通道後，一盒新鮮菜心，當天從基地採摘，當晚即可到達香港，極大縮短蔬菜中間流轉的時間，供貨效率和質量更有保障。

張濤表示，下一步，海關將把出口鮮活農產品的綠色通道繼續延伸，積極擴展水運、鐵路運輸，在種植、生產、加工、存放、物流等環節實現快速高效的監管，真正實現供港蔬菜從田間到餐桌的全過程監管，確保供港菜籃子品種豐富、質優價穩、貨源充足。