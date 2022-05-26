10年磨一劍 東興試驗區成大陸-東協合作平台

「東興國家重點開發開放試驗區設立十年來，特色優勢跨境產業加快集聚，打造形成中國—東協戰略合作新平台。」廣西防城港市市長，東興試驗區工委書記、管委會主任黃江24日在南寧對外通報。

中新社報導，2012年8月，大陸在地處中越邊境的防城港市啟動建設廣西東興國家重點開發開放試驗區，並賦予其先行先試的特殊政策，冀打造成為中國—東協戰略合作先行區、沿邊地區經濟增長極、國際通道重要樞紐和睦鄰安鄰富鄰示範區。

黃江此間透過記者會通報稱，十年來，東興試驗區臨港工業逐步集群成帶，已形成鋼鐵、有色金屬、能源化工、糧油等一批千百億元人民幣支柱產業，跨境貿易、跨境金融、跨境電商等跨境產業快速發展。同時，建成中國大陸唯一連接東南亞國家的海陸冷鏈物流通道，糧食指定口岸、進境水果指定口岸、泰國水果經第三國輸華入境口岸等一批口岸獲批開通運營。

作為中國大陸唯一既沿海又沿邊、跨一市二區且面積最大的試驗區，探索形成境外邊民入境「四證兩險一中心」的管理模式，並率先在全大陸開展「一站辦證、全域用工」的跨境勞務模式。同時，為越南籍病患開通了「1369跨國醫療救治綠色通道」，打造中越首個跨國醫療救助品牌。

金融改革方面，東興試驗區創造多項第一，先後獲得中越人民幣/越南盾現鈔跨境雙向調運、外國自然人經營登記等多項先行先試政策，開創人民幣對越南盾直接報價兌換的東興模式。在中越雙邊定期會晤工作機制下，中國東興─越南芒街跨境經濟合作區的開發建設正穩步推進。