廣東、南韓經貿熱絡 韓企積極布局

「廣州是中國的商貿之都，也是氫能產業發展的科創先鋒，對外開放包容，在這裡科研工作、日常生活都非常便捷…」韓國人吳承燦來廣州兩年後喜歡上了這裡的工作和生活。

新華社報導，2020年7月，吳承燦被韓國的現代汽車集團派往廣州，承擔起在中國大陸開拓氫能市場的重擔，他所在的現代汽車氫燃料電池系統項目有33名韓國專家。

廣東省與韓國經貿往來密切。數據顯示，在中韓兩國貿易額中，來自廣東省的貿易額約佔四分之一。廣東省內分布著1400多家中小型韓國企業。

吳承燦所在的現代汽車氫燃料電池系統項目位於廣州黃埔區。當下，在項目建設工地上，一座包含工廠、研發中心和創新中心的綜合型基地已初見雛形。今年底正式竣工投產後，這裡將成為韓國現代汽車集團首個海外氫燃料電池生產、研發和銷售基地。

2021年1月，現代汽車集團與廣州黃埔區簽訂了投資合作協議，並註冊成立現代汽車氫燃料電池系統（廣州）有限公司（「HTWO廣州」），同年2月啟動項目建設。

現代汽車集團首個海外氫燃料電池項目為何選擇布局廣州？吳承燦表示，廣州所在的粵港澳大灣區是中國大陸最重要的經濟和製造業的基地，汽車、化工等相關產業鏈完整，為氫燃料電池的上下游產業鏈協作提供了條件。

儘管近兩年疫情衝擊嚴重，但韓國企業布局大陸經濟第一大省的步伐仍舊堅定。來自廣東省商務廳的數據顯示，截至2021年底，廣東吸收韓國投資項目共3837個，合約外資金額97億781萬美元，實際外資金額74億6796萬美元。

「截止到2021年5月，廣州有9000多名外國高端專家，其中韓國專家人數排名第二位，足見韓國企業對廣東的重視程度。」廣東省社會科學院國際問題研究所副研究員金凱說。

2006年建設模組工廠，2012年投建8.5代LCD面板工廠，2018年投建投資規模達460億元人民幣的8.5代OLED面板工廠……LG集團旗下的樂金顯示（廣州）有限公司以每六年投資一個工廠的速度不斷發展壯大。

樂金顯示光電科技（中國）有限公司總經理李東殷介紹，OLED電視面板厚度像玻璃板一樣輕薄，具有無限對比度，廣視角等優勢，除了應用於電視，OLED還可以在百貨商店以及地鐵等場景得到應用。目前，北京、深圳、福州等大陸多個城市地鐵的車窗上搭載了樂金顯示的透明OLED顯示屏。

廣東省統計局局長楊新洪說，廣東和韓國在產業互補合作有很大空間，歡迎韓資企業繼續投資廣東發展。