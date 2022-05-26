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大慶石化 成品油外銷高端市場
伴隨著長長的汽笛聲和海浪聲，載滿大慶石化3.5萬噸92號車用汽油的富澤安娜油輪，25日緩緩駛出大連新港運往新加坡，這是大慶石化2022年的第一批成品油外賣訂單。自2020年首次出口新加坡後，大慶石化優秀的油品質量連續三年吸引回頭客。
中新社報導，今年以來，國際原油價格走高，帶動成品油價格節節攀升。大慶石化緊盯國際、大陸兩個市場，通過與中國聯合石油有限公司等外貿企業密切配合，努力打開國際市場。
此次出口的3.5萬噸汽油，是大慶石化2022年的第一批成品油外賣訂單。前兩年，大慶石化分別以24.7萬噸和24.3萬噸的92號汽油出口量，佔成品油總產量的14.7%和12.4%，有效拓寬了銷售途徑。
連續三年吸引回頭客，緣於大慶石化的油品質量。大慶石化生產的92號車用汽油採用「國六A」標準，多項指標優於東南亞國家，自2020年首次出口新加坡後，在國際市場上建立好聲譽。
大慶中石油國際事業有限公司成品油部經理王戈峰說：「我們利用國內國際資源和國內國際市場，把更多的產品銷往高端國際市場。」
為確保本次成品油順利出口，大慶石化公司煉油廠根據計劃安排，制定出最經濟的調和配方，將MTBE組分油的體積含量降低到9%以下，遠遠優於中國大陸國家標準。
大慶石化銷售儲運中心副主任李宏偉說：「成品油成功出口，不僅打破以往傳統的銷售模式，且有利於大慶石化拓展海外市場，提高成品油資源流向的靈活性，拓展了提質增效的新路徑。」
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