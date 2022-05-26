跨境電商交易會 下月福州重啟
據中國跨境電商交易會（跨交會）組委會消息，此前受疫情影響而延期的2022跨交會，將於6月1日至3日在福州重啟。
中新社報導，據組委會介紹，此次跨交會共吸引全球超過50個跨境電商主流平台參與，涵蓋平台、倉儲、物流、資本、財稅、廣告、軟體、運營、人才等跨境電商全生態鏈的龍頭服務商200多家齊聚，預計超過6萬名跨境電商專業客商將到會採購。
延期至今，組委會已同步啟動多場線上分享活動，如攜手亞馬遜全球開店舉辦中國產業帶「潮業出海」系列活動，邀請杭州主要企業分享TikTok運營相關內容。
組委會有關負責人表示，此次跨交會重啟後，展會的國家級成色不變，也將保持規模不變，會聚浙江、福建、廣東、江蘇等大陸各地60多個特色產業帶的2000多家跨境電商企業。
作為跨交會的舉辦地，福州是一座歷史底蘊深厚、經濟基礎厚實的開放之城，跨境電商發展迅速，2021年跨境電商進出口515億元人民幣，同比增長5.36倍。
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