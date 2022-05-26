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天津口岸4月進口首破800億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
天津港一季度集裝箱吞吐量創歷史新高。圖為天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭。新華社
天津港一季度集裝箱吞吐量創歷史新高。圖為天津港北疆港區C段智能化集裝箱碼頭。新華社

根據天津海關消息，天津口岸月度進出口值連續16個月保持同比2位數增長。其中，4月當月進口857.3億元（人民幣，下同），同比增長23.9%，環比增長23.8%，首次突破800億元大關並創歷史新高。

中新社報導，據海關統計，今年前四月，天津口岸進出口總值5646億元，增長17.3%。其中出口2726.4億元，增長21.1%；進口2919.6億元，增長14%。

歐盟仍位居天津口岸第一大貿易夥伴，前四月進出口增長16.3%，佔同期天津口岸進出口總值的17.8%；對東協進出口增長27.9%，在主要貿易夥伴中增幅最大，佔13.1%；對美進出口增長16.3%，佔11.5%。對一帶一路沿線國家進出口1718.7億元，增長26.8%；對RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）貿易夥伴進出口1769.4億元，增長12.6%。

在出口方面，機電產品仍位居出口首位，保持兩位數增長。前四月天津口岸機電產品出口1082.6億元，增長13.3%，佔同期天津口岸出口總值的39.7%，是口岸第一大類出口商品。

受國際需求增加影響，天津口岸鋼材出口價格同比上漲59.7%，前四月天津口岸鋼材出口值526.3億元，增長33.4%，佔同期天津口岸出口總值19.3%。農產品、基本有機化學品、醫藥材及藥品分別增長13.6%、35.1%和24.7%。

在進口方面，機電產品繼續保持天津口岸第一大類進口商品。前四月天津口岸機電產品進口1055.9億元，增長11.1%，佔同期天津口岸進口總值的36.2%，其中，進口汽車價值421.7億元，增長31.5%；進口電子元件86.7億元，增長13%。前四月農產品進口574.3億元，增長30.2%，佔同期天津口岸進口總值的19.7%。

海關 人民幣 一帶一路

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