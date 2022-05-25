A股42家公司觸及強制退市指標 涉及投資者逾百萬

今年是A股退市新規實施的第二年，根據去年財報，滬深兩市共有42家公司觸及退市，其中滬市有18家、深市有24家，其中有40家公司觸及財務類退市情形，占比達到95%。

42家公司中，多數股東戶數在2萬以上，總戶數或許已超百萬，這代表在這一輪退市潮中，或許將有超過百萬的投資者蒙受損失。

證券之星報導，42家觸及強制退市指標的公司中，有些公司已經摘牌，例如*ST艾格；有些公司正處於退市整理期，例如25日暴跌的*ST羅頓、*ST中天等；還有一些則是「可能被終止上市」。

此外，數據統計，根據今年第1季報披露的信息，A股市場上的*ST公司的股東戶數合計達441萬戶，平均每家*ST公司的股東戶數為3.53萬戶，同期每家科創板上市公司的股東戶數平均僅為1.19萬戶。隨著退市制度愈發嚴格，這數以百萬計的投資者所面臨的高風險不言而喻。

2020年12月31日，被稱為「史上最嚴」退市新規發布，並自發佈之日起正式施行。2021年退市新規就開始顯威，今年更是持續，可見監管層徹底清退較差公司、殼公司的決心。

大陸證監會上月還發布了《關於完善上市公司退市後監管工作的指導意見》，明確指出「為適應註冊制改革和常態化退市的要求，進一步加強退市公司監管，形成有進有出，能進能出的良好生態」，完善退市制度再下一城。