罕見！大陸25日下午召開全國穩住經濟大盤電視電話會議

大陸經濟拉警報！據大陸財新網報導，就在國務院常務會議部署穩經濟一攬子措施兩天後，5月25日下午3時，大陸國務院還將召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，重點可能是敦促各地狠抓落實，抓緊推出符合地方實際的穩經濟政策。

報導稱，這次會議將在各省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人將參加或收聽收看。鳳凰財經指出，江西省南昌市進賢縣確實已發布「收看全國穩住經濟大盤電視電話會議通知」。

財新網指出，3月以來，隨著大陸新一輪本土疫情反彈，經濟下行壓力逐步加大。大陸國家統計局最新公布的4月經濟數據顯示，中國大陸工業生產、出口、投資、消費等指標全面回落，城鎮調查失業率則升至2020年3月以來最高。

5月23日大陸國務院常務會議指出，當前經濟下行壓力持續加大，許多市場主體十分困難，要加快落實中共中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策並加大實施力度，按照總體思路和政策取向採取一攬子針對性強、有力有效的區間調控舉措，穩住經濟基本盤。

這些新政策涉及六方面33項措施，主要包括：在更多行業實施存量和增量全額留抵退稅，增加退稅人民幣1兆4,000多億元；放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元；將2022年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。

此外，還將中小微企業、個體工商戶和餐飲等五個特困行業緩繳養老等三項社保費政策延至2022年底，並擴大至其他特困行業，預計全年緩繳人民幣3,200億元，同時支持發行人民幣3,000億元鐵路建設債券等。