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常態化檢測 大陸核酸檢測（PCR）費降至70元台幣

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸核酸檢測費用降至16元人民幣（約70元台幣），圖為北京市朝陽區萬通中心附近一處綠蔭下的核酸檢測點。（中通社）
大陸核酸檢測費用降至16元人民幣（約70元台幣），圖為北京市朝陽區萬通中心附近一處綠蔭下的核酸檢測點。（中通社）

大陸核酸檢測（PCR）費用再降，單人單檢降至不高於每人份16元人民幣（約70元台幣）；多人混檢統一降至不高於每人份5元（約23元台幣）。

大陸防範新冠肺炎已為常態性檢測工作，核酸檢測變成日常進行的措施，為配合做好大規模篩查和常態化檢測工作，降低群眾負擔和社會成本，大陸國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療救治組，25日發布降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知。

通知如下：一、核酸單人單檢降至不高於每人份16元；多人混檢統一降至不高於每人份5元。

二、公立醫療機構開展的新冠病毒抗原檢測（快篩）服務，按照「價格專案+檢測試劑」的方式收費。其中，「新冠抗原檢測醫療服務價格專案的政府指導價降至不高於每人份2元；新冠抗原檢測試劑(含採樣器具)按照實際採購價格零差率銷售;「價格項目+檢測試劑」收費總額的封頂標準降至不高於每人份6元。

三、對於政府組織的大規模篩查、常態化檢測，新冠病毒核酸多人混檢按照不高於每人份3.5元的標準計費。

新冠肺炎 疫情

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