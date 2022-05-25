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德國正制訂新版「對華戰略」 王毅：希望帶來正面預期

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅對於德國正在制訂新的「對華戰略」表示，希望能夠積極務實。（圖／大陸外交部官網）
大陸外長王毅對於德國正在制訂新的「對華戰略」表示，希望能夠積極務實。（圖／大陸外交部官網）

大陸國務委員兼外長王毅5月24日與德國外長貝爾伯克進行視訊會晤，王毅強調雙方要不斷為這一「超級發動機」注入燃料，為雙邊關係增添新動力；對於德國正制訂新的「對華戰略」，王毅稱希望能「帶來正面預期」。

據大陸外交部官網消息，王毅是「應約」與貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤，王毅指出，2022年是雙方建交50周年，「具有承先啟後的重要意義」，他稱50年來雙方「走過了一條不平凡道路，兩國秉持求同存異、互利共贏理念，各領域合作不斷深化，雙方建立了全方位戰略夥伴關係，成為當今世界的重要穩定因素」。

王毅強調，「中德關係保持健康穩定發展符合雙方利益，也有利於兩國為維護世界的和平、穩定和發展發揮積極作用」，他呼籲雙方要用好政府磋商機制，不斷為這一「超級發動機」注入新燃料，為雙邊關係增添新動力。

王毅並提到，50年來「務實合作始終是中德關係的『底色』」。中國大陸連續6年成為德國最大的交易夥伴，德國是中國大陸在歐洲最大的交易夥伴，他表示，陸方願同德方在深化傳統領域合作的同時，拓展智慧製造、資訊通訊、服務貿易、新能源汽車等新興領域合作，為雙方經濟發展創造新的增長點。

貝爾伯克則表示，「德方正在制訂新的對華戰略，期待以建交50周年為契機，推動兩國關係進一步發展」。對此王毅指出雙方發展階段不同、經濟高度互補，合作始終是雙邊交往基調，競爭也應良性有序，帶動各自加快發展，「希望德方新的對華戰略保持積極務實、帶來正面預期」。

王毅 德國

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