快訊

美國德州一小學槍擊案 1師14學童死多人傷

陸民航業回溫 端午機票訂量漲

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

緊鄰考試期、休假時間短，歷年端午節小長假的出遊量均處在全年的低位。不過今年端午節大陸民航或將迎來2022年出行轉折點。

中新社報導，端午節臨近，大陸部分地區出入政策開放，機票預訂量逐漸上漲。「去哪兒」23日發布的端午節出行預測報告顯示，廣深地區、成渝地區、海南等地的機票預訂量增長最為明顯。端午假期機票預訂量環比上月上漲三成。

數據顯示，端午節機票熱門出發地為：深圳、海口、廣州、三亞、成都、杭州、西安、昆明、哈爾濱、大連。深圳和成渝地區之間的航線，占了熱門航線的一半以上。

除機票預訂量上漲，民航旅客的年齡結構也在發生變化。「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔援引報告數據稱，20歲至30歲用戶出行量增長明顯，40歲至50歲用戶同比去年下降5%，60歲以上老人出行占比逐步增長，「候鳥老人」北上趨勢明顯。

蘭翔表示，五一之後，大陸民航客運市場緩慢回升，日離港旅客量相對於五一節前增長三成。端午節前後民航或迎出行轉折點。

數據顯示，隨著氣溫上升，「清涼經濟」也有所升溫，5月大陸水上樂園及遊輪遊船銷量較4月上升65%。

此外，火遍春夏的露營熱潮也延續至端午節。「去哪兒」數據顯示，端午節假期露營裝備預訂量同比去年增長超過兩倍。由於出行半徑縮短，居家露營、小區露營、房車露營成為露營新趨勢。數據顯示，今年端午節期間，房車露營地的預訂量較去年同期增長60%，廣州、重慶、惠州、杭州、成都最熱衷房車露營。

端午節 露營 機票

延伸閱讀

花蓮端午返鄉專車還有餘票 5/25起開放現場購買

奇美實業贈台南弱勢家庭2萬6千顆肉粽 端午前回饋鄉里

製作端午防蚊香包效果最長3個月 外籍生感到好新鮮

露營正夯！在微光森林中甦醒 全台10大森林裡的豪華營區

相關新聞

大陸官方挺汽車業 減免購置稅

助推汽車消費，國常會近日推出六方面33項具體措施，其中包括階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元及其他多項利好汽車行...

物流縮短20天 重慶到緬甸國際班列首發

中緬新通道（重慶—臨滄—緬甸）國際鐵路班列23日在重慶兩江新區果園港國家物流樞紐成功首發，15天後將抵達緬甸曼德勒，標誌...

全球湘商大會開幕 現場簽約逾450億

第十屆全球湘商大會23日在湖南株洲開幕，知名湘商、境內外湖南商會會長、華商僑領等300名嘉賓現場參會，357個境內外商協...

登陸16年 靠咖啡創業 銷售額破億

「我算是找到了樂趣，也抓住了機會。」打開咖啡話題，尤惠君娓娓道來「登陸」16年與咖啡一路相伴。

智能發展論壇 促致力數位經濟

「數位經濟是推動智能製造的核心動力。」中國科學院院士、武漢大學物理科學與技術學院教授徐紅星23日說，目前全球數位經濟正呈...

陸民航業回溫 端午機票訂量漲

緊鄰考試期、休假時間短，歷年端午節小長假的出遊量均處在全年的低位。不過今年端午節大陸民航或將迎來2022年出行轉折點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。