陸民航業回溫 端午機票訂量漲

緊鄰考試期、休假時間短，歷年端午節小長假的出遊量均處在全年的低位。不過今年端午節大陸民航或將迎來2022年出行轉折點。

中新社報導，端午節臨近，大陸部分地區出入政策開放，機票預訂量逐漸上漲。「去哪兒」23日發布的端午節出行預測報告顯示，廣深地區、成渝地區、海南等地的機票預訂量增長最為明顯。端午假期機票預訂量環比上月上漲三成。

數據顯示，端午節機票熱門出發地為：深圳、海口、廣州、三亞、成都、杭州、西安、昆明、哈爾濱、大連。深圳和成渝地區之間的航線，占了熱門航線的一半以上。

除機票預訂量上漲，民航旅客的年齡結構也在發生變化。「去哪兒」大數據研究院院長蘭翔援引報告數據稱，20歲至30歲用戶出行量增長明顯，40歲至50歲用戶同比去年下降5%，60歲以上老人出行占比逐步增長，「候鳥老人」北上趨勢明顯。

蘭翔表示，五一之後，大陸民航客運市場緩慢回升，日離港旅客量相對於五一節前增長三成。端午節前後民航或迎出行轉折點。

數據顯示，隨著氣溫上升，「清涼經濟」也有所升溫，5月大陸水上樂園及遊輪遊船銷量較4月上升65%。

此外，火遍春夏的露營熱潮也延續至端午節。「去哪兒」數據顯示，端午節假期露營裝備預訂量同比去年增長超過兩倍。由於出行半徑縮短，居家露營、小區露營、房車露營成為露營新趨勢。數據顯示，今年端午節期間，房車露營地的預訂量較去年同期增長60%，廣州、重慶、惠州、杭州、成都最熱衷房車露營。