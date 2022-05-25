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陸推鄉村建設 提12重點任務

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸明確鄉村建設行動路線圖，確保到2025年鄉村建設取得實質性進展。圖為雲南省昆明市晉寧區福安村村民在一年一度的民俗活動上表演舞蹈。（新華社）
大陸明確鄉村建設行動路線圖，確保到2025年鄉村建設取得實質性進展。圖為雲南省昆明市晉寧區福安村村民在一年一度的民俗活動上表演舞蹈。（新華社）

大陸中辦、國辦印發的《鄉村建設行動實施方案》23日對外公布，明確了鄉村建設行動的路線圖，確保到2025年鄉村建設取得實質性進展，農村人居環境持續改善，農村公共基礎設施往村覆蓋、往戶延伸取得積極進展，農村基本公共服務水平穩步提升，農村精神文明建設顯著加強。

新華社報導，大陸中央農辦負責人表示，鄉村建設是實施鄉村振興戰略的重要任務，也是大陸現代化建設的重要內容。中共十八大以來，農村人居環境整治三年行動如期完成，村莊基礎設施顯著改善，鄉村面貌發生巨大變化。同時，農村基礎設施和公共服務體系還不健全，往村覆蓋、往戶延伸還存在明顯薄弱環節。制定發布方案，對紮實推進鄉村建設行動、進一步提升鄉村宜居宜業水平具有重要指導意義。

據介紹，方案提出了12項重點任務，可概括為「183」行動。「1」就是制定一個規畫，確保一張藍圖繪到底。

「8」就是實施八大工程：道路方面，重點實施農村道路暢通工程；供水方面，重點強化農村防汛抗旱和供水保障；能源方面，重點實施鄉村清潔能源建設，鞏固提升農村電力保障水平；物流方面，重點實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流建設工程；信息化方面，推進數位技術與農村生產生活深度融合；綜合服務方面，重點實施村級綜合服務設施提升工程；農房方面，重點實施農房質量安全提升工程，加強歷史文化名鎮名村、傳統村落、傳統民居保護與利用；農村人居環境方面，重點實施農村人居環境整治提升五年行動，統籌農村改廁和生活汙水、黑臭水體治理，健全農村生活垃圾收運處置體系。

「3」就是健全三個體系，實施農村基本公共服務提升行動，加強農村基層組織建設，深入推進農村精神文明建設。

抗旱 中共

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