陸推鄉村建設 提12重點任務

大陸中辦、國辦印發的《鄉村建設行動實施方案》23日對外公布，明確了鄉村建設行動的路線圖，確保到2025年鄉村建設取得實質性進展，農村人居環境持續改善，農村公共基礎設施往村覆蓋、往戶延伸取得積極進展，農村基本公共服務水平穩步提升，農村精神文明建設顯著加強。

新華社報導，大陸中央農辦負責人表示，鄉村建設是實施鄉村振興戰略的重要任務，也是大陸現代化建設的重要內容。中共十八大以來，農村人居環境整治三年行動如期完成，村莊基礎設施顯著改善，鄉村面貌發生巨大變化。同時，農村基礎設施和公共服務體系還不健全，往村覆蓋、往戶延伸還存在明顯薄弱環節。制定發布方案，對紮實推進鄉村建設行動、進一步提升鄉村宜居宜業水平具有重要指導意義。

據介紹，方案提出了12項重點任務，可概括為「183」行動。「1」就是制定一個規畫，確保一張藍圖繪到底。

「8」就是實施八大工程：道路方面，重點實施農村道路暢通工程；供水方面，重點強化農村防汛抗旱和供水保障；能源方面，重點實施鄉村清潔能源建設，鞏固提升農村電力保障水平；物流方面，重點實施農產品倉儲保鮮冷鏈物流建設工程；信息化方面，推進數位技術與農村生產生活深度融合；綜合服務方面，重點實施村級綜合服務設施提升工程；農房方面，重點實施農房質量安全提升工程，加強歷史文化名鎮名村、傳統村落、傳統民居保護與利用；農村人居環境方面，重點實施農村人居環境整治提升五年行動，統籌農村改廁和生活汙水、黑臭水體治理，健全農村生活垃圾收運處置體系。

「3」就是健全三個體系，實施農村基本公共服務提升行動，加強農村基層組織建設，深入推進農村精神文明建設。