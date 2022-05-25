長三角鐵路單日卸車量 創歷史新高

根據中國鐵路上海局集團有限公司消息，長三角鐵路21日單日卸車1萬9024車，再次刷新單日卸車量歷史最高紀錄，貨運業務量呈現強勁增長態勢。

中新社報導，值得一提的是，截至目前，長三角鐵路今年已3次刷新單日卸車歷史紀錄。鐵路部門表示，長三角鐵路積極克服疫情影響，貨運部、運輸部、調度所每日組織專人緊盯點上卸車出車，對重點卸車點提出卸車對策、進行線上督導。

機務部則做好機車調配和機班供應，提高機車質量和運用效率。相關貨運單位也健全路企合署辦公機制，積極調配勞力搶裝搶卸，加強路地協調，疏通公路堵點，用活用好專用線等各種資源，破解車輛密集到達、出貨困難等難題。

數據顯示，今年以來，長三角鐵路卸車總數達233.19萬車，同比增加29.1萬車，同比增長14.3%。5月1日至21日，長三角鐵路日均卸車達1萬7507車，同比增加2819車，同比增長19.2%。

在上海，鐵路蘆潮港中心站承受防疫、民生、外貿等物資「公轉鐵」帶來的運輸壓力，及時實施寫實分析、優化作業組織、挖掘裝卸能力、提高重箱疏站效率、發揮資源優勢等五項具體措施，加強裝卸車組織，確保運輸組織暢通。

3月至4月，蘆潮港中心站海鐵聯運開行班列961列，集裝箱業務量達9.3萬標準箱（TEU），同比增長37%。

上海貨運中心針對疫情防控形勢，優先保障國計民生重點物資卸車轉運；同時快速適應企業復工復產帶來的運輸需求，抓住疫情期間「公轉鐵」貨運量上漲契機，明確「以卸促裝」的思路，採取多項措施加強卸車組織。從年初至今，上海貨運中心累計卸車近20萬車。