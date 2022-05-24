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陸媒駁「中國債務陷阱」說 稱「緩債」金額是G20最多

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸媒體評論稱，斯里蘭卡積欠大陸債務只是該國外債的12%，且其中三分之二都是優惠貸款。圖為近日斯里蘭卡示威。（歐新社）
大陸媒體評論稱，斯里蘭卡積欠大陸債務只是該國外債的12%，且其中三分之二都是優惠貸款。圖為近日斯里蘭卡示威。（歐新社）

近期不少發展中國家遭逢債務危機，包含斯里蘭卡、尚比亞、寮國等國，而它們都是大陸「一帶一路」國家並且向大陸借貸，但是對於「債務陷阱」的質疑，中共官媒指出這是假陷阱，並稱，大陸緩債額度其實遠高於G20其他國家。

環球時報5月24日以「國合平」筆名發表評論文章指出，「一帶一路」相關國家對大陸債務占其GDP的平均值僅為1.8%，遠低於60%的國際警戒水準；且「一帶一路」合作實施前後沒有任何一個國家對大陸的債務負擔率超過25%，而多國在大多數年份對大陸的債務負擔率都不足1%。該文並引述國際貨幣基金組織（IMF）統計指出，在面臨債務風險的17個最不發達國家中，一些國家的多數債務持有人是非大陸借貸方。

另外文章還引述世界銀行研究指出，2008年到2021年大陸對低收入國家債務進行了71次重組。2020年大陸積極響應G20緩債倡議，緩債額超過13億美元，占G20緩債總額近30%，是G20中貢獻最大的國家。

文章強調，基礎設施建設往往需要大量投資，短期效益不明顯，且債務增長快，但如果長期經濟、民生效益穩定，不僅能還債，還可以創造更多資源來進行下一輪發展，從而實現內生增長的良性迴圈。例如大陸承建的斯里蘭卡可倫波港國際貨櫃碼頭，在開港首年就盈利，平均每年為本地財政貢獻4億美元。

文章並指出，「發展陷阱」、「霸權陷阱」、「體系陷阱」、「話語陷阱」，這四個西方在面對發展中國家債務問題時所構建的陷阱才是「真陷阱」，包含強加「華盛頓共識」、美元升值吸走資金、發達國家控制融資來源、以及雙重標準等。

債務危機 G20 一帶一路

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