登陸16年 靠咖啡創業 銷售額破億

「我算是找到了樂趣，也抓住了機會。」打開咖啡話題，尤惠君娓娓道來「登陸」16年與咖啡一路相伴。

中新社報導，從台灣屏東而來，尤惠君2006年首次「登陸」，在江蘇昆山一家台資企業負責飲料研發。幾年後，她與人合夥在上海等地開起咖啡連鎖店。2012年，經台商朋友推薦，她又來到了福建漳州。

「我來此之前，公司還未涉足咖啡領域。」因懂咖啡，尤惠君備受大閩食品（漳州）有限公司老闆蔣艾青的賞識，而進入大閩食品從事咖啡研發。

剛開始幾年，大閩食品咖啡銷量不佳。「有好產品了，卻缺銷路，會有壓力」，尤惠君笑著回憶道，那時天天逼團隊成員喝咖啡，給他們講咖啡文化。

2017年，尤惠君終於等來了機會。「大閩食品通過雀巢審核，成功取得供貨商資質，順利開展冷萃咖啡濃縮液項目，產品訊息錄入雀巢全球供應鏈。」在尤惠君看來，大閩食品成為雀巢供應商，也就取得了業界肯定，開啟了更多合作機會。

此後，大閩食品開始和肯德基、康師傅、統一、星巴克、瑞幸、元氣森林等合作，為其供應咖啡。尤惠君在她擅長的咖啡領域大展拳腳，如魚得水。2021年，尤惠君為公司交出一份很不錯的成績單，咖啡銷售額突破1億元人民幣。

「銷售額破億，這說明喝咖啡的基數在猛增。」尤惠君說，大陸出現越來越多的咖啡店，市場巨大，這也從側面說明大陸這十幾年經濟社會發展是爆發性的。

在大陸生活十幾年，尤惠君慶幸家人支持她登陸發展。她也深感大陸機會多、市場廣，「競爭也大，但在競爭中能獲得飛躍發展」。

「現在喝的咖啡，都很不咖啡，傳統已被顛覆了，現在喝的是玩法、氛圍。」尤惠君說，不可能研發一款產品就吃一輩子，必須不斷換玩法，跟上市場。尤惠君看好大陸發展前景，將與同事一起探索、研發新品。