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全球湘商大會開幕 現場簽約逾450億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第十屆全球湘商大會23日在湖南株洲開幕，知名湘商、境內外湖南商會會長、華商僑領等300名嘉賓現場參會，357個境內外商協會組織上千名湘商線上參會。

中新社報導，據悉，本次大會省級簽約項目151個，投資總額1219.7億元（人民幣，下同）；開幕式現場簽約21個重大項目，投資額454.5億元。

湘商是中國十大商幫之一。全球湘商已超過400萬，產業遍布世界180多個國家和地區，在外湘商資產規模超過4兆元。

本屆湘商大會以「雲集湘商 創業湖南」為主題，通過舉辦全球湘商聯盟主席團會議、開幕式、全球青年湘商高峰論壇、株洲「3+3+2」產業體系推介會等，搭建合作平台。

作為海外湘商回巢創業、利用自身資源助力湘企走出去的代表，科特迪瓦湖南商會名譽會長、逸譚國際集團有限公司董事長譚擁政說，得益於湖南快速發展和營商環境不斷優化，目前有一大批海外湘商回歸湖南、投資興業。「海外湘商要主動抓住機遇，繼續發揮好橋梁、紐帶作用，引薦更多海外項目及產業回歸。」

近年來，湖南擦亮「一件事一次辦」品牌，實施促進民營經濟發展「六個一」舉措，為民營企業厚植健康發展沃土。在2021年大陸全國工商聯開展的「萬家民營企業評營商環境」調查中，湖南位居全大陸第8位、中部第1位。

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