物流縮短20天 重慶到緬甸國際班列首發

中緬新通道（重慶—臨滄—緬甸）國際鐵路班列23日在重慶兩江新區果園港國家物流樞紐成功首發，15天後將抵達緬甸曼德勒，標誌著重慶與東協國家經貿往來增加了一條新路線。

中新社報導，該班列滿載太陽能設備，運行線路為「重慶果園港—雲南臨滄—孟定清水河—緬甸曼德勒」。重慶市政府口岸和物流辦公室副主任胡紅兵表示，該班列的開行，有利於重慶與東協，尤其是《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國互聯互通。

目前，長江黃金水道、西部陸海新通道、中歐班列（成渝）通道等重慶出境大通道在果園港實現無縫貫通。

依託這條新通道，重慶及周邊地區出口貨物可以經緬甸出海口，直接進入印度洋，進而聯通歐洲、非洲、中東及南亞各國，大幅縮短運輸距離和運輸時間，極大優化中國大陸內陸地區出海的國際物流模式及路線。

南亞未來投資集團在緬甸投資已有近30年歷史。其董事長張軍說，此次班列開通後，重慶到緬甸的貨物通行時間將縮短20天左右，物流成本也會隨之降低近20%，促進兩地的經貿往來。

渝新歐（重慶）供應鏈管理有限公司總經理漆丹透露，目前正積極推動開通「緬甸—重慶」的回程運輸班列，推動去回程班列常態化開行，為大陸與東南亞國家物資運輸提供多樣化選擇。

重慶兩江新區黨工委委員、管委會副主任秦淑斌表示，兩江新區將創新內陸口岸開放新模式，為國際班列在果園港貫通發運提供優質的物流平台支撐，把果園港建設成開放型口岸、國際物流樞紐和大宗商品交易中心。