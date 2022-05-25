智能發展論壇 促致力數位經濟

「數位經濟是推動智能製造的核心動力。」中國科學院院士、武漢大學物理科學與技術學院教授徐紅星23日說，目前全球數位經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合、深度滲透、變革速度指數化等新特徵，中國大陸要努力適應數位經濟帶來的全方位變革。

中新社報導，5月22日至23日，「院士專家璧山行——中國智能製造科技創新發展高峰論壇」在重慶市璧山區舉行。多位中國科學院、中國工程院院士在論壇發表演講，聚焦顯示技術、光科技、智能製造等領域。

徐紅星在論壇上發表主旨演講時說，目前中國大陸的製造業處於工業3.0到工業4.0轉型升級時期，智能製造時代的來臨賦予我們在科技、經濟、產業、企業、人才等多條賽道彎道超車的機會。

他認為，智能製造並不是一個固定概念，其涉及產品智能化、裝備智能化、生產方式智能化、管理智能化、服務智能化等方面。

中國工程院院士、浙江大學求是特聘教授譚建榮說，智能製造是智能技術與製造技術的融合，也是用智能技術來解決製造的問題。

他認為，製造業的市場需求已發生四個變化，分別是從批量化到定製化轉變、從單一化到多品種轉變、從周期長到更新快轉變、從大眾化到高端化轉變。

過去一年，元宇宙概念火爆。中國科學院院士、中國科學技術大學物理系主任歐陽鍾燦表示，當前，元宇宙產業尚處於初期發展階段，硬體、軟體、內容和應用等都面臨新挑戰，未來應用場景還不明確，上游關鍵技術如近眼顯示、光學、晶片等還不成熟，諸多技術還在攻關階段。

「目前，海內外巨頭持續發力虛擬現實產業，Facebook、Microsoft等科技巨頭布局多年，已基本建立從硬體、軟體、內容、應用和服務的全產業鏈生態系統。」歐陽鍾燦認為，當前中國大陸虛擬現實產業基礎設施還不完善，需明確應用場景、找準賽道後進行產業創新生態建設，科技公司和大學依託各自實力和資源共同促進虛擬現實產業上下游協同發展。