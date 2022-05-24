「鴻蒙之父」王成錄離開華為 轉赴鴻蒙物聯網公司

23日，華為確認，鴻蒙負責人王成錄已不在華為公司任職。有消息稱，接下來王成錄將入職開源鴻蒙物聯網操作系統公司深開鴻。

據中新網，分析人士認為，鴻蒙要成為一個世界級的操作系統，需要有更多的合作夥伴。深開鴻公司就是為更多的企業提供鴻蒙二次開發能力的，由王成錄主導這項工作，對他個人、鴻蒙操作系統以及行業合作夥伴都是好事情。

公開資料顯示，王成錄畢業於哈爾濱工業大學，工學博士學位。 1998年加入華為，歷任公司核心網產品線總裁、華為中央軟件院總裁、消費者業務軟件部總裁等職務。目前，王成錄的微博賬號官方認證已取消。

值得注意的是，擔任華為消費者業務軟件部總裁期間，王成錄是鴻蒙操作系統負責人。早在2019年8月，華為發布面向全場景的分佈式操作系統HarmonyOS，並在華為智慧屏上投入使用。 2021年6月，鴻蒙操作系統開始在華為手機推廣應用。

2021年10月，華為開發者大會期間，王成錄的職務已變更為華為消費者業務AI與智慧全場景業務部總裁。而接替華為消費者業務軟件部總裁職務的是龔體。那時，龔體表示，在不久的將來，華為將帶來為HarmonyOS全新研發的編程語言，為鴻蒙生態基礎設施補上最後一環。

目前，鴻蒙系統已取得不錯的發展勢頭。 4月28日，華為常務董事、終端業務CEO余承東介紹，搭載華為HarmonyOS的華為設備已達到2.4億部，華為終端全球月活用戶數7.3億，生態設備發貨量1.5億部，生態合作夥伴超過2000家。

有消息稱，王成錄在華為屬於「退休」，接下來將入職深開鴻。對此，華為公司未回應。但一位深開鴻公司人士向中國證券報記者確認了這一消息屬實。

有說法稱，王成錄並非離職，而是基於華為的45歲退休政策，選擇了退休。王成錄還發布了一條朋友圈，附上自己工卡的照片並配文「為了忘卻的紀念」。

資料顯示，深圳開鴻數字產業發展有限公司是由深圳國資旗下深圳市資本運營集團有限公司、北京中軟國際信息技術有限公司等合資成立的專注於物聯網操作系統的高科技公司，註冊時間2021年8月26日，註冊資金5億元，註冊地位於深圳福田區。

根據深開鴻在官網中介紹，公司以成為智能物聯網操作系統領軍者為戰略目標，基於OpenHarmony(開源鴻蒙)聚焦智能物聯網操作系統(KaihongOS)的技術研發與持續創新。立足泛行業及泛消費領域，專注於商業發行版、行業發行版的智能物聯網操作系統及配套軟硬件多場景智能化服務的深耕，賦能千行百業。

2021年，王成錄接受新華社專訪時曾表示，鴻蒙不是做一個安卓或iOS的替代品。鴻蒙，是面向萬物互聯時代的操作系統。王成錄坦言，除了必須透徹理解操作系統的所有技術之外，還需要吸引國內外的產業鏈夥伴一同參與建設生態鏈。

通信行業觀察家項立剛認為，鴻蒙要成為一個世界級的操作系統，不能只是華為一家使用，需要更多的合作夥伴。