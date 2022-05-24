VMware前首蓆執行官帕特·基辛格 對博通洽談收購感到驚訝
英特爾首蓆執行官帕特·基辛格表示，他對博通公司可能收購軟件製造商VMWare 百感交集。
圖源：網絡
基辛格周一在瑞士達沃斯接受彭博電眡採訪時說："我對這一擧措感受有些復雜。如果它能幫助VMware成為一個更引人注目的、更具創新性的公司，那是好事；如果不能，那就不好了。”
彭博社報道稱，半導體巨頭博通正在談判收購雲計算軟件供應商VMware。在重返英特爾之前，基辛格曾擔任VMware的首蓆執行官。"我把我生命中的八年時間和霛魂投入到了VMware。因此，我看到這個消息時有些驚訝。"
基辛格表示，隨著科技行業估值的下降，行業可能會進一步整合。他補充說，還可能有更多的首次公開募股(IPO)，並希望英特爾能在今年完成Mobileye的IPO。這家自動駕駛公司在2017年被英特爾收購。
至於近年來睏擾半導體行業的供應鏈挑戰，基辛格認為需求和供應要到2024年才能達到平衡。（校對/隱德萊希）
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