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瑞士銀行降低大陸全年GDP增速至3%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
瑞銀將中國大陸全年GDP增速下調至3%。(中新社資料圖片)
瑞銀將中國大陸全年GDP增速下調至3%。(中新社資料圖片)

大陸經濟受新冠疫情衝擊而大幅走弱，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發布最新報告，指在高度不確定性的情況下，將中國大陸全年GDP增速由原預測的4.2%下調至3%，並估計將於第三季出現V型反彈。

汪濤指出，疫情及相關的限制措施，嚴重打擊中國大陸4月份的經濟活動，預期第二季GDP按季收縮將加劇。

報告提及，在瑞銀的基線預測中，若大陸當局對運輸和供應鏈減少限制，仍預料第三季度和第四季度將出現顯著的反彈。不過，鑑於Omicron變異株的傳播速度快，相信中國大陸放寬疫情相關限制的可能性不高，持續的限制與不明確，或抑制企業和消費者的信心，阻礙被壓抑的需求釋放。

該行建議投資者密切關注中國大陸在疫情方面的政策變化跡象，以及大規模的刺激措施和房地產行業的發展。

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