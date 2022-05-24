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滴滴出行確認自美國退市　料6月12日從紐交所除牌

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
滴滴出行確認自美國退市。（自由亞洲電台網）
滴滴出行確認自美國退市。（自由亞洲電台網）

大陸網約車公司滴滴，最終在5月23日傍晚確認自美國退市。6月2日或之後遞交除牌申請，預計在6月12日生效。

滴滴已通知美國紐約證交所稱，它計劃將公司的美國存託股份已交易所撤下。公司稱計劃在6月2日或之後向美國證監遞交Form 25，有關申請會在10天後生效。Form 25該旨在向交易所提出某些證券的退市請求。

公司在另一份新聞稿中表示，將其美國存託股票從紐交所所退市的決定，已在北京舉行的公司特別股東大會上獲得股東批准。

彭博社23日較早時報道，滴滴23日在北京舉行臨時股東大會，就有關從美國退市進行表決。報道引述市場觀察人士預期，包括軟銀﹑騰訊及Uber Technologies等主要投資者，屆時會投下贊成票，可為公司與監管機構合作掃除障礙。

監管機構在網絡安全評估中要滴滴在數據系統進行全面整改，唯有如此公司方可以準備來港上市計劃，這屬投資者所求的最佳結果。

滴滴在去年6月30日於美國掛牌，期間遭到監管機構要求對數據系統進行整改，以及程式遭到下架等問題困擾。上市以來市值蒸發600億美元。

美國 北京 紐約

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