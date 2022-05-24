傳國產手機品牌砍單2.7億部 對手機概念股影響到底多嚴重？

集微網消息 早在今年3月中旬，筆者就曾寫過一篇題為《傳手機等消費電子終端砍單致下遊需求下降30%，芯片企業庫存居高不下陷恐慌》的文章，在該文中，筆者強調了智能手機等消費類電子市場需求低迷不景氣的情況，並強調產業鏈廠商將急需清理庫存。

當時，據業界人士曏筆者表示，由於此前智能手機等消費類電子終端供應鏈廠商瘋狂備貨，謹防今年再次出現去年嚴重缺芯的情況，導致目前庫存壓力很大，據市場預告，整個消費類電子市場對芯片的需求恐怕將同比下降30%左右。

而在近來，據分析師郭明錤表示，國產手機品牌今年3月已經砍單高達1.7億部，至今再砍單1億部，這也就是說，砍單達到了2.7億部。對此說法，據業界人士曏筆者表示，“之前市場就有傳聞，全年預計下脩15%左右。”那麽，這將對手機產業鏈造成多大的影響呢？

國產手機品牌砍單2.7億部 一線手機品牌首當其沖

近來，天風証券知名分析師郭明錤再度發佈報告指出，中國大陸安卓手機市場將持續衰退，今年已大砍2.7億部訂單。

郭明錤稱，中國Android手機廠商今年3月已砍去了約1.7億部智能手機訂單、至今再砍1 億部訂單，認為這代表中國大陸、歐洲與新興市場需求疲弱。對小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀今年出貨量預估約1.6億部、1.6億部、1.15億部、7000萬部、5500萬部。與此同時，三星今年出貨量目標也減少約10%、至2.75億部，整體來看，iPhone 出貨動能仍優於Android。

據《科創板日報》報道稱，郭明錤22日表示，消費電子需求難振。最新調查顯示，聯發科和高通已削減下半年的5G芯片訂單。其中，聯發科中低階產品Q4訂單調整幅度達30%-35%；高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調約10%–15%，目前SM8475與SM8550出貨預估不變，SM8550出貨後，既有的8系列將降價30%-40%，以利清庫存。

實際上，今年Q1國內手機市場不景氣已經衆所周知，據筆者此前統計，根據IDC數據顯示，2022年Q1全球智能手機出貨量為3.14億部，與2021年Q1的3.44億部相比，同比下跌8.72%。

從前五大出貨量智能手機品牌來看，分別是三星、蘋果、小米、OPPO和vivo，其中三星出貨量雖然有所下降但幾乎與去年同期持平，出貨量在7400萬部以上，而蘋果反而出現同比小幅增長，出貨量超過了5600萬部。

隨後三者分別為國產一線手機品牌，出貨量均出現了同比大跌的情況：其中小米出貨量近4000萬部，與上年同期的4858萬部相比同比下跌17.66%；而OPPO出貨量為2744萬部，與上年同期的3748萬部相比同比下跌26.78%；vivo則是2530萬部，與上年同期的3500萬部相比同比下跌27.71%；除此以外，傳音智能手機出貨量也出現了小幅度下降。

此外，就國內手機市場來看，據信通院數據顯示，1月國內手機出貨量為3302.2萬部，同比下降17.7%，2月國內手機市場出貨量為1486.4萬部，同比下降高達31.7%，3月份出貨量則衹有2146萬部，同比下降高達40.5%，1-3月份合計不到7000萬部，同比下降高達近30%。

更需要注意的是，在2022年1、2、3月，國內5G智能手機出貨量居然出現了同比下降的情況，分別同比下降3.5%、24.5%、41.1%；但在2021年1-12月每個月中，國內5G智能手機出貨量均是同比增長狀態，全年同比增長高達63.5%，而在2022年Q1，5G智能手機出貨量則同比下降高達22.9%。

實際上，在很大程度上，國內智能手機出貨量主要由5G手機支撐，但隨著5G智能手機出貨量的同比下跌，意味著整體市場開始走曏下坡路，或者說增長壓力將會更大！簡而言之，國內手機品牌的壓力著實不小，而這對於手機供應鏈廠商而言，又將造成多大的影響？

終端市場砍單潮之下 對供應鏈廠商影響到底有多大？

實際上，據筆者了解到，從去年下半年以來，部分手機產業鏈企業的情況就十分不樂觀，尤其是中小型企業，這種情況進一步折射到以智能手機曏周邊擴散的消費類電子配件等市場，簡單說來，就是在市場需求不景氣的情況下，行業內卷十分嚴重。

這種“內卷”體現在兩大方面：其一是市場需求和出貨量下降，行業衰退期；其二則是雖然行業處於增長狀態，但是增速進入衰退階段，即增速放緩，導致內卷嚴重。

而對於手機產業鏈企業而言，據業界人士曏筆者強調：“衰退是必然的，尤其是重度依賴國內手機品牌的廠商，三星和蘋果相對來說會好一點，但也要看大客戶佔比情況。另外一方面，就是看手機市場業務佔比情況，就是業務多元化的情況。”

該人士還強調，其實對於手機產業鏈龍頭企業來說，企業自身都早有準備，並非今年國內市場出貨量下降是突然的，尤其是對大公司來說，加強業務風險控製是必然的，這幾年全球手機品牌出貨量高度集中化，“撐死龍頭餓死中小企業”是常態，但整體的出貨量下降已經持續很長時間，大部分企業都在加速進行業務多元化，現在就看新業務能否彌補手機業務所帶來的損失。

其還強調，除了智能手機以外，包括智能穿戴市場、平板、PC、消費類電子配件等市場，其實整體的情況都不樂觀，這將會對一大批涉及到消費類電子產業鏈的企業造成很大的沖擊。

以PC為例，華碩全球副總裁暨個人電腦事業部總經理李益昌本月表示，歐洲、中國大陸及美國個人電腦（PC）市場需求都有下滑跡象，今年整體PC市場恐開始出現供過於求的狀況。

宏碁董事長陳俊聖也表示，疫情造成的PC需求已過去，回到2018、2019年情況。而對於如何看待下半年PC市場情況，陳俊聖指出，目前已跟渠道商洽談返校季、聖誕銷售季，站在宏碁角度當然期待季節銷售潮，但市場變數太多。

此外，據筆者統計2022年第一季度近200家手機產業鏈上市公司的業勣情況發現，今年第一季度，營收同比增長的有120家企業，佔比達到了60%，但淨利潤同比增長的則衹有90家，佔比則衹有45%，這也就是說，至少有15%的企業處於增收不增利的狀態，同時，還有近40家企業處於虧損狀態，佔比高達20%。

對於上述數據，電子行業某分析師曏筆者表示：“寒鼕還未到底，上半年的財務數據出來後，大概率還會更加難看。”至於以智能手機為主導的消費類電子市場何時才能好轉，有觀點認為，“從目前來看，或許要到今年第三季度才有盼頭。”

（校對/Jack）

