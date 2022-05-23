上海購物中心百貨商場6月1日後全面恢復實體營業

解封在即，上海市商務委23日透過一問一答的方式表示，目前購物中心、百貨商場、專業專賣店等據點應做好恢復線下營業的各項準備。無疫情風險的區域可分批有序恢復線下營業，5月31日之前，客流總量不超過最大承載量的50%；6月1日之後，全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

上海市商務委23日晚間透過微信公眾號，引用「關於印發〈關於我市持續鞏固疫情防控成果推動商貿企業有序複市的實施方案〉的通知」，以「一問一答」形式，列出17個商貿企業關切的問題並回答。

上海市商務委提到，根據「實施方案」，商貿企業實施全程閉環管理，對新返崗員工設置2天靜默期，盡可能落實獨立住宿。5月22日至5月31日，無疫情風險的工作地與居住地間，員工可實施「兩點一線」通行。6月1日之後，按全市復工復產復市統一要求執行。配送寄遞人員參照執行。

上海市商務委提醒商貿企業，設置「場所碼」和健康核驗一體機「數位哨兵」，入店顧客佩戴口罩，掃描「場所碼」或「數位哨兵」（須持有48小時內核酸陰性證明和健康碼綠碼），配合測量體溫且無異常後才可進店。