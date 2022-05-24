雲南恐龍谷 助祿豐居民脫貧

菱形腳手架頂棚下，射燈透出昏暗的光，一具具裝架好的恐龍化石林立，彷彿把人帶回了神秘的遠古時代。在祿豐世界恐龍谷的一隅，48歲羅家有正專注地用氣動雕刻筆修復著恐龍化石。

新華社報導，羅家有本是祿豐阿納村的農民，而現在，他是在「世界恐龍谷」中國祿豐恐龍大遺址（遺址館）工作了十多年的專職化石修復師。

羅家有正在修復的這塊恐龍化石，正是出土於雲南祿豐。雲南的地層保存了從太古代生命起源到新生代人類出現的各時期的化石，彷彿一座見證亙古至今生物多樣性的博物館。

1938年，古生物學家楊鐘健教授在祿豐大衝村親自發掘、修復、裝架了完整的恐龍化石標本「許氏祿豐龍」。此後80多年來，這裡出土的恐龍化石個體達上百具，年代跨越侏羅紀早、中、晚三個時期，祿豐因此被譽為「中國恐龍原鄉」。

1995年，羅家有在自家地裡幹農活時，挖出兩塊「奇形怪狀的石頭」。從小生長在祿豐的他馬上意識到這絕不僅僅是普通的石頭，立刻向相關部門報備。專家趕到現場考察後，最終探明這片小山坡下竟掩埋著多達400餘具恐龍化石。

為更好保護和研究恐龍化石，專家建議就地建館。2008年，「世界恐龍谷」一期項目正式建成營業，這座堪稱「恐龍墳場」的小山坡成了遺址館展陳的一部分。意外發現「恐龍墳場」的羅家有從此與恐龍結緣，他系統學習了化石修復知識，成為恐龍谷的一名化石修復師。

越來越多的祿豐人也喜愛上了家鄉的恐龍。如今在祿豐的街頭巷尾，處處可見恐龍的印記，比如一排排恐龍形狀的路燈沿著「侏羅紀大街」鋪展開來。

祿豐的恐龍也完成了從一處「資源寶藏」到一個「文化符號」，再到一種「品牌經濟」的轉變升級。2019年，「世界恐龍谷」二期項目開業。項目主打恐龍時空樂園、棲龍灣溫泉和恐龍谷溫泉酒店，兼具親子娛樂與康養休閒功能。恐龍這份「遠古紅利」，正帶動著周邊居民脫貧致富。