上海拚科創 光柵技術突破

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

即將交付的首架C919大飛機首飛試驗成功，大陸的中科院上海光機所邁出大陸國產米級衍射光柵關鍵一步，中芯國際一季度營收同比增長超過六成……正在建設具有全球影響力的科技創新中心的上海，儘管遭遇疫情衝擊，身處其中的科技從業者卻從未停止工作。

新華社報導，1個太陽輻射到地球的總功率匯聚到一根頭髮絲，相當於1拍瓦。上海正在研製的百拍瓦級超短超強激光（雷射）裝置，是張江光子大科學裝置集群的重要裝置之一。其中，尺寸達到1.6m×1.05m（雙向米級，對角線接近2米）的脈衝壓縮光柵是系統的關鍵器件。

「大陸國內外現有的光柵製備技術雖有多種，但都達不到如此大的尺寸。我們提出全口徑大面積反射式靜態曝光技術的全新方案，並進行了1年多的技術攻關。」大陸中科院上海光機所黨委書記邵建達說。

雖然難免受到疫情影響，集聚在上海的大科學裝置群並未停歇。3月，上海軟X射線裝置調試工作連續取得突破性進展；相距不遠的硬X射線裝置也獲得重要進展。4月30日，超導加速模組樣機完成第二次總裝並移交水平測試，標誌著階段工作任務完成。

在上海交通大學附屬瑞金醫院腫瘤質子中心，國際前沿領域的精準治癌重器——質子治療示範裝置的臨床試驗正在緊湊而有序地進行中，在疫情期間如期開展了180度旋轉束治療室的臨床試驗。

此外，上海是大陸集成電路（積體電路）產業的集聚區之一，也是全球集成電路產業鏈中重要的一部分。本輪疫情發生以來，龍頭企業的生產線始終未停。在華虹集團，4個基地、6條生產線的供應鏈保持穩定。5月12日，華虹半導體一季度財報出爐，銷售收入再創歷史新高，達5.946億美元，同比上升95.1%。

上海 疫情

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