陸撥百億人民幣 補貼種糧農民

據中國大陸財政部網站22日消息，近日，根據中共中央、國務院決策部署，統籌考慮農資市場價格走勢和農業生產形勢，大陸中央財政下達資金100億元人民幣，再次向實際種糧農民發放一次性農資補貼，支持夏收和秋播生產，緩解農資價格上漲帶來的種糧增支影響，進一步調動農民種糧積極性。

中通社報導，大陸中央財政進一步完善補貼政策，明確補貼對象為實際承擔農資價格上漲成本的實際種糧者，包括利用自有承包地種糧的農民，流轉土地種糧的大戶、家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體，以及開展糧食耕種收全程社會化服務的個人和組織，確保補貼資金落實到實際種糧的生產者手中，提升補貼政策的精準性。

補貼標準由各地區結合有關情況綜合確定，原則上縣域內補貼標準應統一。大陸財政部要求各地要充分運用現代化信息技術手段，利用現有相關補貼發放基礎數據，繼續採取「一卡（折）通」等方式，及時足額將補貼資金發放到位。