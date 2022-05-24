山東南茶北引一甲子 產值逾40億

山坡上400餘畝茶園，春芽吐新綠，清氣滿山。72歲李宜鋒依靠自家半畝茶園賣鮮葉實現了「零用錢自由」，他說，「老兩口一個春天能收入5千元（人民幣，下同）。」

新華社報導，李宜鋒是山東日照東港區日照街道上李家莊子村村民，親身經歷他們村1966年以來的種茶歷史。「最初是集體管理，後來分產到戶。老百姓嘗到甜頭、積極種茶。」李宜鋒說，他們村現在是茶葉專業村。

2019年12月，聯合國大會宣布將每年5月21日確定為「國際茶日」。中國是茶葉故鄉，也是茶文化發源地。

山東省早年不產茶，但是茶葉消費大省，歷年從南方大量購進茶葉，喝茶品茶風盛行。為緩解供需矛盾，20世紀50年代後期，山東省選擇在自然條件較好的東南沿海青島、日照等地零星試種，形成「南茶北引」，讓生於南方的「嘉木」紮根齊魯大地。經一甲子之後，目前山東茶園面積達到40餘萬畝，年產量3萬噸，年產值達到40多億元。此外，中國茶也在西藏、新疆、陜西、河北、遼寧等地區成功種植。

日照嵐山區碑廓鎮瀏園生態農業股份有限公司生產基地，初夏時節滿園飄香，山林中夾雜的低矮茶樹。茶園負責人劉波自豪地說：「2006年以來，我們陸續種植了黑松、側柏、桂花、玉蘭等六十多種70萬棵樹，360畝茶園僅占山林總面積1080畝的1/3。」

目前，這個茶園從綠茶起步，慢慢發展耐保存的黑茶、白茶，不僅豐富產品也提高投入產出比。劉波說，北方茶園每年10月需施肥封園，次年谷雨節氣後才能採茶，茶葉經霜沐雨更有滋味。