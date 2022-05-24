振興東北鄉村 瞄準生態農業

中國大陸東北特色鄉村振興雲論壇22日線上舉行。對於東北鄉村振興，與會專家不約而同地提到，要發展生態農業。

中新社報導，東北地區是世界四大黑土帶之一，黑土地總面積大約109萬平方公里。東北地區糧食產量約占中國大陸糧食總產量的四分之一，輸出的商品糧約佔中國大陸商品糧總量的三分之一。

「東北地區生態資源是非常豐富的，但過去的（發展）重點卻沒有放在生態產業化和產業生態化上。」著名三農專家、中國人民大學教授溫鐵軍認為，推進生態產業化與產業生態化是生態資源再定價進入生態經濟新階段的重要手段。

溫鐵軍表示，東北鄉村振興要特別關注社會結構與需求側的變化，中國大陸已形成全世界人口最多的中等收入群體，東北地區必須要解決優質生態資源賣給誰、怎麼賣的問題。

中國農業大學教授胡躍高認為，世界已經進入生態文明時代，東北地區要依託有利條件，抓住歷史發展的機遇期，建成大陸生態文明先導區，具體而言，就是要發展全域有機農業。

胡躍高表示，一直以來，相對常規現代農業來說，有機農業一直被忽視。過去，人們只注重它在品質和生態方面的作用，而忽略了它在食品安全、糧食安全等諸多方面一舉多得的作用。

胡躍高提出，要將村莊作為全域有機農業建設的突破口，堅定地走有機合作社道路，建立統一規劃、統一標準、統一生產資料、統一農事安排、統一產品銷售和分戶生產的合作機制。

中國鄉建院理事長李昌平認為，以資源禀賦來講，東北地區本應該在大陸農業產業中有決定性的地位和絕對的定價權，但組織低效、金融無效和產權無效限制發展。因此，提高組織化程度才是東北鄉村振興的最佳突破口。

據介紹，該論壇今後還將按月推出數期，從不同角度探討東北鄉村振興的方法和路徑。