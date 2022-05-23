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李克強：進一步部署穩經濟一籃子措施

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導
大陸國務院總理李克強今（23）日主持召開國務院常務會議，宣布進一步部署穩經濟一籃子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。澎湃新聞
大陸國務院總理李克強今（23）日主持召開國務院常務會議，宣布進一步部署穩經濟一籃子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。澎湃新聞

大陸國務院總理李克強近日主持召開國務院常務會議，宣布進一步部署穩經濟一藍子措施，努力推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。

國常會會議決定，將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳人民幣3,200億元。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。國家融資擔保基金再擔保合作業務新增15兆元以上。

會議決定，階段性減徵部分乘用車購置稅人民幣600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。

同時優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加國內國際客運航班。

會議決定，今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貨消費貸，支持銀行年內延期還本付息。

會議決定，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。

人民幣 國務院

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