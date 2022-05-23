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拜登稱考慮降低大陸關稅 在岸人民幣兌美元升350點

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國總統拜登。（新華社）
美國總統拜登。（新華社）

美國總統拜登稱，考慮降低中國關稅，離岸人民幣兌美元午後短線拉升，日內漲近400點，現報6.6622；在岸人民幣兌美元亦拉升，日內漲約350點，現報6.6578。

據彭博社，拜登在與日本首相岸田文雄舉行的新聞發布會上表示，在結束亞洲之行、回到美國時，他將與財政部長耶倫討論美國對中國產品徵收的關稅。「我正在考慮這事。這些關稅不是我們推出的，是上屆政府推出的。」

美元指數周線出現七周首跌後，人民幣兌美元中間價今日上調731個基點，為2017年來單日最大升幅，報6.6756，為5月6日以來最高。

與此同時，上海疫情持續降溫；5月22日上海新增本土新冠肺炎確診病例55宗和無症狀感染者503宗，合計558宗。剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性較上日續降11%至528宗；社會面病例連續第三日零新增。

但同日北京疫情則升溫，單日確診數創新高，22日北京新增83宗本土確診病例(含3宗無症狀感染者轉確診病例)和16宗無症狀感染者；剔除無症狀轉歸確診後，實際新增陽性96宗，為自4月22日起本輪疫情以來最高。

疫情 人民幣 美國

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