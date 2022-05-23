民族刺繡 新疆經濟新動力

民族服飾、壁毯、壁掛、墊毯、枕套……琳瑯滿目的刺繡產品陳列在展廳，繡花車間裏，繡娘們右手捏針，左手捧布，彩線在她們手中上下飛舞，巴格古麗·沃拉勒泰則在屋內穿梭，耐心指導她們。

新華社報導，巴格古麗·沃拉勒泰是阿勒泰達那外貿有限公司總經理。1998年，28歲的巴格古麗因所在企業改制而下崗，她借助自己的刺繡手藝開了民族刺繡店，開始創業之路。

「我的母親是村裏有名的裁縫師，受她的影響，我從小就喜歡刺繡，在15歲的時候，一些基礎的服飾、掛毯我就都會做了。」雖然巴格古麗從小就學會了刺繡技藝，但在創業路上，她也沒有停止學習，每年都會去北京、杭州等地交流學習，巴格古麗認為只有不斷學習精進，才能設計出好的作品。

巴格古麗公司的繡品將傳統元素與現代工藝進行了融合，圖案設計精美，色彩豐富滿足了消費者的個性需求。隨著經營業務不斷拓寬，巴格古麗決定成立公司擴大經營規模，讓更多熱愛刺繡的婦女實現就業致富。

2012年8月，巴格古麗成立阿勒泰達那外貿有限公司，公司採用「合作社+基地+繡娘」的模式，目前，公司已擁有1個刺繡基地。12個刺繡作坊，輻射6800多名專業繡工。繡娘們居家便能就業，手工繡品開始從分散生產轉向適度規模化、標準化發展。

近年來，新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳聯合多部門，發揮政策引導作用，鼓勵社會力量積極參與，通過開展刺繡生產性保護實驗、開展刺繡傳承人研培等措施，吸引了大批繡娘加入繼承這門古老手工技藝的行列，越來越多的刺繡工坊在天山南北興起，為婦女提供更多就業增收致富機會。