重慶海關 推24措施穩外貿

重慶海關21日在促循環保暢通、助力開放平台建設、提升通道運行效能等六方面，制定了24條措施，促進外貿保穩提質。

中新社報導，2022年前四個月，重慶外貿進出口總值2754.5億元（人民幣，下同），同比增長12.1%；其中，4月出口557.6億元，創月度歷史新高。

促循環保暢通方面，重慶海關對綜合保稅區內「芯、屏」（晶片、面板）等主要生產原料，筆記本電腦、智能穿戴等主要出口產品實施快速通關保障機制，將航空口岸「快處快放」機制適用範圍擴大至跨境電商網購保稅進口商品。

助企享惠紓困方面，重慶海關配合重慶市商務委搭建「重慶市RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）綜合服務平台」，推出協定稅率比對、原產地規則運用指引、成員國市場准入諮詢等公共服務內容，助力重慶外貿主體充分運用RCEP規則擴大貿易規模、優化產業鏈供應鏈佈局。

助力開放平台建設方面，重慶海關支持萬州、永川綜合保稅區封關運行，完善重慶開放平台功能布局。支持重慶確有需求的地點新建海關監管作業場所，實現進出境人員、貨物就近通關。

此外，重慶海關也將會同重慶市政府口岸和物流辦公室，推進口岸內外貿卡口整合和互聯互通，將海關作業指令嵌入港口作業系統，實現進出口貨物邊卸貨、邊理貨、邊分撥、邊提離；推行非侵入式查驗，減少人工開箱檢查頻次。

值得一提的是，重慶海關還支持利用中歐班列（渝新歐）回程帶運歐洲至中國大陸的國際進口郵件，推動進出境郵件運輸常態化運行，疏運受疫情影響積壓的進出境郵件。

重慶工商大學副校長李敬表示，重慶海關推出的這些措施有利於提高貨物通關效率、節省交易時間和成本、增加制度透明度，幫助企業減少訊息搜索成本，優化對外決策機制。