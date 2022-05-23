陸消費新模式 要享受也要養生

「啤酒搭枸杞，可樂配黨參，熬夜敷面膜，蹦迪穿護膝。」95後女孩夏天格不想丟掉年輕人的蓬勃活力，同時也在「冰咖啡」和「熱薑湯」之間不斷掙扎。精明商家則推出「零糖」奶茶、「加薑汁且可加熱的」暖胃可樂、「0卡」氣泡水等商品，在Z世代群體中很受歡迎。

中新社報導，房間裡堆著吃不完的零食和保健品，手機裡收藏著各種健身影片。在當下的中國大陸，這種「朋克式養生」（指一邊消耗又同時養生的方式）在Z世代群體中頗為流行。

對著清晨的陽光做個拉伸，起床沖一杯黑咖啡，煮好的青菜和玉米是當天的早餐。夏天格一般都是這樣開啟新的一天。她笑稱，開心過好每一分鐘的同時，養生也要常態化，二者缺一不可。

從時間角度講，Z世代是指1995年—2009年出生的人群，即95後和00後。近年來，中國大陸年輕人對自身的健康管理越來越嚴格。

「我養生的初衷是想保持健康美。」夏天格坦言，她自小體質較弱，大學畢業後的工作和學習生活更為緊凑，很容易一累就廢。現在她的直觀感受是，健康才是美的基礎，所以這個女孩平時格外重視保健，並習慣了中醫調養、熱水泡腳的生活方式。

今年，新華網主辦的首屆518中國營養節上，相關機構發布了一份《Z世代營養消費趨勢報告》。報告顯示，2021年大陸國內營養品市場終端有超過2600億元（人民幣，下同）市場規模，膳食補充劑及維生素佔七成，運動營養增速最快。

其中，年輕人是當下養生消費的主力軍。報告顯示，平均每位城市常住居民年均花費超過1000元用於健康養生，18歲—35歲的年輕消費人群佔比高達83.7%。

1996年出生的長春市民趙先生就是典型的朋克式養生，和三五好友偶爾熬夜喝酒小聚，第二天起床後敷個面膜、泡點枸杞。「要享受生活中的精彩，也要注重長期的身體健康。」

精明的商家也在不斷迎合市場需求。近年來，「零糖」奶茶、「喝不胖」的巧克力奶昔、「加薑汁且可加熱的」暖胃可樂、「0卡」氣泡水、輕油輕鹽食品、中式養生滋補品等各種商品被擺上貨架，在Z世代群體中很受歡迎。

大陸二級心理諮詢師崔繼紅表示，Z世代群體從建立認知開始就享受到了新科技帶來的便捷。他們的經濟條件相對優渥，各類訊息更易獲得，這些因素使得Z世代群體的價值觀更加多元，個性更加彰顯。